Лопес публично спросили, стала ли она счастливее с Аффлеком. Видео

По информации американских СМИ, Лопес возобновила отношения с Аффлеком весной 2021 года Фото: jlo / Instagram

"Ты выглядишь счастливее. Я просто хочу сказать, что каждый раз, когда вижу ваши фотографии с Беном, думаю: "Она выглядит счастливой". Ты стала счастливее?" – обратилась к актрисе ведущая Хода Котб.

"Я всегда счастлива, когда вижу тебя, Хода", – ответила Лопес. Она также посоветовала ведущей позвонить ей лично, чтобы обсудить все, что хочет.

"У тебя есть мой номер", – резюмировала Лопес.

"Хорошо, мы хотя бы попытались", – завершила разговор журналистка.

.@hodakotb catches up with @JLo and @Lin_Manuel, who are re-releasing their charity single “Love Make the World” to mark the five-year anniversary of the Pulse nightclub shooting. pic.twitter.com/2s971yOSl2 — TODAY (@TODAYshow) July 20, 2021



