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21 июля, 2021
 
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Лопес публично спросили, стала ли она счастливее с Аффлеком. Видео

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По информации американских СМИ, Лопес возобновила отношения с Аффлеком весной 2021 года
По информации американских СМИ, Лопес возобновила отношения с Аффлеком весной 2021 года
Фото: jlo / Instagram

51-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес в эфире утреннего шоу Today на американском канале NBC, которое было посвящено ее творчеству, не ответила на вопросы ведущей о том, стала ли она счастливее в отношениях с американским актером Беном Аффлеком. Фрагмент интервью опубликован 20 июля на странице проекта в Twitter.

"Ты выглядишь счастливее. Я просто хочу сказать, что каждый раз, когда вижу ваши фотографии с Беном, думаю: "Она выглядит счастливой". Ты стала счастливее?" – обратилась к актрисе ведущая Хода Котб.

"Я всегда счастлива, когда вижу тебя, Хода", – ответила Лопес. Она также посоветовала ведущей позвонить ей лично, чтобы обсудить все, что хочет.

"У тебя есть мой номер", – резюмировала Лопес.

"Хорошо, мы хотя бы попытались", – завершила разговор журналистка.


Контекст:

Лопес и Аффлек объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

После расставания Лопес летом 2004 года вышла замуж за американского певца Марка Энтони. В браке у пары родились близнецы: сын Макс и дочь Эмми (2008). Летом 2014 года Лопес и Энтони развелись. 

В 2017 году Лопес начала отношения с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя два года певица объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила датуспровоцировав слухи о проблемах в отношениях. 

15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.

Аффлек после расставания с Лопес был женат на американской актрисе Дженнифер Гарннер, но в 2015 году после 10 лет совместной жизни брак распался. У пары есть трое совместных детей: дочери Вайолет Энн (2005) и Серафина Роуз Элизабет (2009) и сын Сэмюэль (2012). Спустя несколько лет после развода актер признался, что причиной развода была его алкогольная зависимость. 

Расставшись с женой, актер спустя несколько лет начал встречаться с кубино-испанской актрисой Аной де Армас, но в январе 2021 года стало известно, что они расстались.

В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами

Голливудский актер Мэтт Деймон, который является другом и коллегой Бена Аффлека, комментируя возможное воссоединение пары, отметил, что хотел бы, чтобы они снова были вместе.

Официального заявления о воссоединении представители пары пока не делали.

Теги: любовь, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек, актриса
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