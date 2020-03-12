Клуб читателей
Бульвар Шоубиз
13 марта, 2020
 
Новости

У Аффлека роман с "подругой Джеймса Бонда" – СМИ

Американский актер Бен Аффлек провел романтический отпуск с актрисой Аной де Армас, сыгравшей роль подруги Джеймса Бонда в фильме "Не время умирать". Аффлек и де Армас уединились на пляже в Коста-Рике, пишет Daily Mail.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СМИ утверждают, что у Аффлека служебный роман
СМИ утверждают, что у Аффлека служебный роман
Фото: ЕРА

47-летний американский актер Бен Аффлек встречается с 31-летней кубино-испанской актрисой Аной де Армас, пишет таблоид Daily Mail.

Издание сообщает, что 10 марта пара вместе отдыхала на пляже в Коста-Рике, прогуливаясь в обнимку. По версии таблоида, служебный роман между Аффлеком и де Армас начался во время совместной работы над эротическим триллером "Глубокая вода", который снимал режиссер "9 1/2 недель" Эдриан Лайн. 

Ранее Аффлек и де Армас вместе посетили родину актрисы – Кубу. 

Де Армас переехала в Испанию в 18-летнем возрасте. В 2011 году актриса вышла замуж за испанского коллегу Марка Клотета, но спустя два года супруги развелись. 

В 25-м фильме про Джеймса Бонда "Не время умирать" де Армас сыграла подругу супергероя Палому, однако из-за эпидемии коронавируса продюсеры отложили премьеру фильма на осень. 

Бен Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарннер, но в 2015 году после 10 лет совместной жизни брак распался. Спутся несколько лет актер признался, что причиной развода была его алкогольная зависимость.

Как сообщает таблоид, до романа с де Армас актер пытался построить отношения с телевизионным продюсером Линдси Шукус, но их отношения закончились спустя две недели из-за измены Аффлека.

Теги: Джеймс Бонд, Бен Аффлек, Ана де Армас
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Уважаемые читатели! На нашем сайте запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию. Комментарии, которые нарушают эти правила, мы будем удалять, а их авторам – закрывать доступ к обсуждению. Редакция не вступает в переписку с комментаторами по поводу блокировки, без серьезных причин доступ к комментированию модераторы не закрывают.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
  Коронавирус SARS-CoV-2. В Украине объявлен карантин. Что это значит и как изменится жизнь граждан. Главное
Наталия ДВАЛИ
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
  Что делать, если подозреваете у себя коронавирус. Инструкция
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности
Записки бывшего подполковника КГБ: "Литературная группа" 5-го управления Комитета госбезопасности
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS