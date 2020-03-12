У Аффлека роман с "подругой Джеймса Бонда" – СМИ

Американский актер Бен Аффлек провел романтический отпуск с актрисой Аной де Армас, сыгравшей роль подруги Джеймса Бонда в фильме "Не время умирать". Аффлек и де Армас уединились на пляже в Коста-Рике, пишет Daily Mail.

47-летний американский актер Бен Аффлек встречается с 31-летней кубино-испанской актрисой Аной де Армас, пишет таблоид Daily Mail.

Издание сообщает, что 10 марта пара вместе отдыхала на пляже в Коста-Рике, прогуливаясь в обнимку. По версии таблоида, служебный роман между Аффлеком и де Армас начался во время совместной работы над эротическим триллером "Глубокая вода", который снимал режиссер "9 1/2 недель" Эдриан Лайн.

Ранее Аффлек и де Армас вместе посетили родину актрисы – Кубу.

Де Армас переехала в Испанию в 18-летнем возрасте. В 2011 году актриса вышла замуж за испанского коллегу Марка Клотета, но спустя два года супруги развелись.

В 25-м фильме про Джеймса Бонда "Не время умирать" де Армас сыграла подругу супергероя Палому, однако из-за эпидемии коронавируса продюсеры отложили премьеру фильма на осень.

Бен Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарннер, но в 2015 году после 10 лет совместной жизни брак распался. Спутся несколько лет актер признался, что причиной развода была его алкогольная зависимость.

Как сообщает таблоид, до романа с де Армас актер пытался построить отношения с телевизионным продюсером Линдси Шукус, но их отношения закончились спустя две недели из-за измены Аффлека.

