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19 февраля, 2020
 
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Бен Аффлек прокомментировал причины развода с Дженнифер Гарнер

Американский актер Бен Аффлек считает, что причиной развода с актрисой Дженнифер Гарнер является его алкоголизм.

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Бен Аффлек рассказал, что после восстановления вернулся к работе
Бен Аффлек рассказал, что после восстановления вернулся к работе
Фото: benafflec / Instagram

47-летний голливудский актер Бен Аффлек в интервью The New York Times признался, что больше всего жалеет о разводе с актрисой Дженнифер Гарнер.

По словам актера, Гарнер подала на развод, не выдержав его пьянства. Ранее супруги называли причиной развода "непримиримые разногласия". 

Аффлек рассказал, что долгое время употреблял алкоголь в умеренных количествах, но даже это было поводом для ссор с женой. Когда его брак стал рушиться, он начал пить еще больше. Актер признался, что самым запойным оказался для него 2015 год, когда жена заговорила о разводе. 

Алкогольная зависимость также стала причиной, вынудившей его отказаться от роли Бэтмена – Аффлек уступил ее Джейку Джилленхолу. 

Актер рассказал, что сложнее всего ему далось признание наличия у него зависимости, но сейчас он находится на пути к восстановлению, хотя еще в октябре 2019 года актера видели в состоянии алкогольного опьянения. 

В интервью изданию Аффлек также рассказал, что в 2020 году состоится премьера спортивной драмы "Вне игры", в которой он сыграл роль тренера-алкоголика. Актер подчеркнул, что эта роль стала для него автобиографичной. 

Гарнер и Аффлек познакомились на съемочной площадке фильма "Сорвиголова", вышедшего в 2003 году. В 2005 году они поженились.

За 10 лет брака у них родились две дочери и сын. В июне 2015 года Гарнер заявила о том, что подает на развод. Пара получила документы о расторжении брака спустя два года.

Теги: Бен Аффлек, алкоголизм, Дженнифер Гарнер, развод
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