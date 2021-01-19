Аффлек и де Армас расстались – СМИ

Одной из причин разрыва отношений между американским актером Беном Аффлеком и кубино-испанской актрисой Аной де Армас стали разногласия по поводу места проживания, пишет People.

48-летний американский актер Бен Аффлек и 32-летняя кубино-испанская актриса Ана де Армас разорвали романтические отношения. Об этом 18 января написал американский таблоид TMZ, ссылаясь на информацию, полученную от людей из окружения пары.

Сообщается, что инициатором разрыва отношений стала де Армас, но сам процесс был мирным и партнерам удалось сохранить нормальные отношения после разрыва.

Таблоид People сообщает, что одной из причин расставания стало нежелание актрисы жить в Лос-Анджелесе, где проживают дети Аффлека от брака с американской актрисой Дженнифер Гарнер.

О романтических отношениях между Аффлеком и де Армас таблоид Daily Mail написал в марте 2020 года, обнародовав снимки пары во время отдыха в Коста-Рике. По версии таблоида, служебный роман между Аффлеком и де Армас начался во время совместной работы над эротическим триллером "Глубокая вода", который снимал режиссер "9 1/2 недель" Эдриан Лайн.

В апреле де Армас подтвердила слухи о романе, опубликовав совместные фото с актером, сделанные во время празднования ее дня рождения.

Ранее Аффлек был женат на Гарннер, но в 2015 году после 10 лет совместной жизни брак распался. У пары есть трое совместных детей: дочери Вайолет Энн (2005) и Серафина Роуз Элизабет (2009), и сын Сэмюэль (2012). Спустя несколько лет после развода актер признался, что причиной развода была его алкогольная зависимость.

Де Армас была замужем за испанским коллегой Марком Клотетом, но развелась с ним в 2013 году после двух лет семейной жизни.