Бульвар Шоубиз
 
25 июля, 2021
 
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В день 52-летия Дженнифер Лопес показала фото своего страстного поцелуя с Беном Аффлеком

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Поцелуй Аффлека и Лопес, первое официальное подтверждение возобновления их романа
Поцелуй Аффлека и Лопес, первое официальное подтверждение возобновления их романа
Фото: jlo / Instagram

24 июля, в день своего 52-летия, американская певица и актриса Дженнифер Лопес выложила в своем Instagram-аккаунте снимки с отдыха на яхте. На фото она позирует в бикини и в босоножках на огромной платформе.

Самым последним Лопес запостила снимок страстного поцелуя со своим давним возлюбленным – американским актером и режиссером, 48-летним Беном Аффлеком, – подтвердив тем самым слухи о воссоединении с ним.

"52 года… Вот что они творят", ­– написала Лопес.

После фотосессии Лопес запостила видео, на котором позирует на камеру, демонстрируя свой яркий бикини и пляжную накидку.

В сумме оба поста певицы набрали почти 9 млн лайков.

Контекст:

Лопес и Аффлек объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

После расставания Лопес летом 2004 года вышла замуж за американского певца Марка Энтони. В браке у пары родились близнецы: сын Макс и дочь Эмми (2008). Летом 2014 года Лопес и Энтони развелись. 

В 2017 году Лопес начала отношения с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя два года певица объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила датуспровоцировав слухи о проблемах в отношениях. 

15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.

Аффлек после расставания с Лопес был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер, но в 2015 году после 10 лет совместной жизни брак распался. У пары есть трое совместных детей: дочери Вайолет Энн (2005) и Серафина Роуз Элизабет (2009) и сын Сэмюэль (2012). Спустя несколько лет после развода актер признался, что причиной развода была его алкогольная зависимость. 

Расставшись с женой, актер спустя несколько лет начал встречаться с кубино-испанской актрисой Аной де Армас, но в январе 2021 года стало известно, что они расстались.

В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами

Голливудский актер Мэтт Деймон, который является другом Аффлека, комментируя возможное воссоединение пары, отметил, что хотел бы, чтобы они снова были вместе

20 июля Лопес ушла от ответа на вопрос, счастлива ли она с Аффлеком

Теги: любовь, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек
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В день 52-летия Дженнифер Лопес показала фото своего страстного поцелуя с Беном Аффлеком
В день 52-летия Дженнифер Лопес показала фото своего страстного поцелуя с Беном Аффлеком
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