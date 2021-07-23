Бульвар Шоубиз
 
23 июля, 2021
 
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Американская актриса выложила в сеть совместное фото с Лопес и Аффлеком, которые были у нее на вечеринке

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Летом 2021 года Лопес несколько раз видели вместе с Аффлеком
Летом 2021 года Лопес несколько раз видели вместе с Аффлеком
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса Леа Ремини 23 июля опубликовала в Instagram видеоколлаж о том, как отпраздновала свой 51-й день рождения в июне 2021 года.

"Хотела поделиться со всеми вами небольшим видео с моего дня рождения", – подписала ролик Ремини.

Ссреди приглашенных на праздник гостей в том числе оказалась американская певица и актриса Дженнифер Лопес – она пришла в компании актера Бена Аффлека, слухи о воссоединении  с которым появились в мае 2021 года.

На обнародованных кадрах виновница торжества запечатлена в компании возлюбленных, которых позируют в обнимку.

Скриншот: leahremini / Instagram
Скриншот: leahremini / Instagram

Контекст:

Лопес и Аффлек объявили о помолвке в 2002 году, их свадьба была запланирована на сентябрь 2003 года, но за день до официальной церемонии стало известно, что актеры расстались. В прессе пару называли Bennifer, соединив имена актеров в одно слово.

После расставания Лопес летом 2004 года вышла замуж за американского певца Марка Энтони. В браке у пары родились близнецы: сын Макс и дочь Эмми (2008). Летом 2014 года Лопес и Энтони развелись. 

В 2017 году Лопес начала отношения с американским бейсболистом Алексом Родригесом. Спустя два года певица объявила о помолвке. Ожидалось, что свадьба состоится в 2020 году, но пара несколько раз переносила датуспровоцировав слухи о проблемах в отношениях. 

15 апреля 2021 года Родригес и Лопес через СМИ заявили, что расторгли помолвку и расстались друзьями.

Аффлек после расставания с Лопес был женат на американской актрисе Дженнифер Гарнер, но в 2015 году после 10 лет совместной жизни брак распался. У пары есть трое совместных детей: дочери Вайолет Энн (2005) и Серафина Роуз Элизабет (2009) и сын Сэмюэль (2012). Спустя несколько лет после развода актер признался, что причиной развода была его алкогольная зависимость. 

Расставшись с женой, актер спустя несколько лет начал встречаться с кубино-испанской актрисой Аной де Армас, но в январе 2021 года стало известно, что они расстались.

В мае 2021 года Аффлек и Лопес были замечены на горнолыжном курорте, расположенном в штате Монтана, а спустя несколько недель их видели вместе в доме актрисы в Майами

Голливудский актер Мэтт Деймон, который является другом Аффлека, комментируя возможное воссоединение пары, отметил, что хотел бы, чтобы они снова были вместе

20 июля Лопес ушла от ответа на вопрос, счастлива ли она с Аффлеком.

Официального заявления о воссоединении представители пары пока не делали.

Теги: любовь, Дженнифер Лопес, Бен Аффлек
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