  "Лучшая". 51-леняя Лопес показала растяжку

Лопес: Люди иногда думают, что я сумасшедшая Фото: jlo / Instagram

"Мы репетируем в любое время, в любом месте", – заявила она.

Певица показала продольный и поперечный шпагат.

Лопес объяснила, что работала в студии звукозаписи и решила прямо там провести тренировку. Для этого сдвинули несколько диванов, и она расположилась на коврике.

"Люди иногда думают, что я сумасшедшая, но я хотела, чтобы на следующий день все было идеально для съемок видео!" – написала она.

Лопес снимала клип на трек Cambia El Paso.

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"Лучшая", – заявила подписчица alwayshumes.

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Видео: Jennifer Lopez / YouTube