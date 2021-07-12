"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой

All she wanna do is just dance, dance, dance, dance! – процитировала она собственную песню Cambia el Paso. Это переводится как "Все, что она хочет, это просто танцевать, танцевать, танцевать, танцевать!".

В ролике Лопес на пляже потрясла бедрами перед камерой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Подписчики по-разному отреагировали на видео.

"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!" – написала lindilimv.

"Суперприкольно", – заявил nikhil_saini_197.

"Моя детка", – прокомментировал lujlover.