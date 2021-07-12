"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой

All she wanna do is just dance, dance, dance, dance! – процитировала она собственную песню Cambia el Paso. Это переводится как "Все, что она хочет, это просто танцевать, танцевать, танцевать, танцевать!".
В ролике Лопес на пляже потрясла бедрами перед камерой.
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Подписчики по-разному отреагировали на видео.
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!" – написала lindilimv.
"Суперприкольно", – заявил nikhil_saini_197.
"Моя детка", – прокомментировал lujlover.
Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором Лопес исполнила главную роль.
Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".