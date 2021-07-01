"Ты нереальная". Лопес засветила мокрую грудь в топе с глубоким декольте

По словам артистки, премьера запланирована на 5 июля. Лопес проиллюстрировала анонс постером, на котором запечатлена мокрой на берегу океана – певица позирует в кадре в топе с глубоким декольте и мини-шортах, лежа в воде.

"Ты нереальная", – оценили фото артистки фолловеры.

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".

Новое видео с Рау Алехандро певица снимала в том числе в Майами.