Бульвар Шоубиз
 
30 июля, 2021
 
Новости

Фото 52-летней Лопес в мини-бикини с обнаженными ягодицами за час набрало больше 1,5 млн лайков

За час под фотосессией Дженнифер Лопес набралось больше 14 тыс. комментариев, в подавляющем большинстве восторженных
За час под фотосессией Дженнифер Лопес набралось больше 14 тыс. комментариев, в подавляющем большинстве – восторженных
Фото: jlo / Instagram

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес 30 июля выложила в Instagram свои снимки с отдыха на яхте. На них она позирует в крохотном бикини так, что хорошо видны и ее плоский живот, и обнаженные ягодицы.

"Чао", – подписала снимки 52-летняя певица.

За час фотосессию артистки лайкнули больше 1,5 млн раз и оставили свыше 14 тыс. комментариев, подавляющее большинство которых восторженные.

"Люблю тебя, моя королева", – написала iheartjl0.

"Как прекрасно, моя королева", – прокомментировал jloroom.

"Великолепная", – оставила комментарий kettysato.

227763124_195444395789922_8882859050370624363_n
Фото: jlo / Instagram

Контекст:

Лопес родилась в 1969 году в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год была танцовщицей в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On The 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".

Теги: Дженнифер Лопес, отдых, бикини
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Глава Черниговской области Коваленко впервые прокомментировала свою отставку
Елена ПОСКАННАЯ
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
Российская поэтесса Вольтская: Господи, почему все так плохо, почему все не так, произнесешь "эпоха" – из-за угла выползает танк. Или автозак
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
  Шуляк: В Германии, Великобритании и Польше в сфере строительства в пересчете на одного человека тратится порядка €1,5 тыс. В Украине – €50
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фото 52-летней Лопес в мини-бикини с обнаженными ягодицами за час набрало больше 1,5 млн лайков
Фото 52-летней Лопес в мини-бикини с обнаженными ягодицами за час набрало больше 1,5 млн лайков
  Слоеное тесто быстрого приготовления. Рецепт
  Слоеное тесто быстрого приготовления. Рецепт
"В трусах не надоело ходить? Сраку простудишь". Maruv станцевала в садомазо-боди с откровенным декольте
"В трусах не надоело ходить? Сраку простудишь". Maruv станцевала в садомазо-боди с откровенным декольте
  Потап: Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Батько у мене україномовний
  Потап: Папа просит, чтобы я писал больше на украинском языке. Батько у мене україномовний
"Арнольд, ты мое самое большое вдохновение!" Шварценеггер готовился к 74-летию в компании осла и собаки
"Арнольд, ты мое самое большое вдохновение!" Шварценеггер готовился к 74-летию в компании осла и собаки
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Сисюлечки топ", "Очень смело". Асмус снялась в мокрой майке без белья
"Походка выдает возраст", "Всем бы так выглядеть на восьмом десятке". Пугачева устроила во дворе дефиле в брючном костюме, галстуке и шляпе
"Походка выдает возраст", "Всем бы так выглядеть на восьмом десятке". Пугачева устроила во дворе дефиле в брючном костюме, галстуке и шляпе
"Услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!" Мозговая рассказала, как отец скончался у нее на руках
"Услышала истерический крик мамы: "Алена, папа умирает!" Мозговая рассказала, как отец скончался у нее на руках
Украинский актер Войтенко стал седьмым участником шоу "Танцы со звездами"
Украинский актер Войтенко стал седьмым участником шоу "Танцы со звездами"
"Родная Украина! Я так соскучилась". Проживающая в РФ Loboda анонсировала выступление в Одессе
"Родная Украина! Я так соскучилась". Проживающая в РФ Loboda анонсировала выступление в Одессе
Общался с детьми матом, бросал обувь и микрофон. Зрители предполагают, что Кензов выступал в Бердянске в "пьяном угаре". Видео
Общался с детьми матом, бросал обувь и микрофон. Зрители предполагают, что Кензов выступал в Бердянске в "пьяном угаре". Видео
"Красота в красоте". Жена Пятова, мама четверых детей, в коктейльном платье засветила идеальные ноги
"Красота в красоте". Жена Пятова, мама четверых детей, в коктейльном платье засветила идеальные ноги
"У них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге". Решетник рассказал, что могло стать причиной расставания Мишиной и Эллерта
"У них все равно останутся прекрасные воспоминания друг о друге". Решетник рассказал, что могло стать причиной расставания Мишиной и Эллерта
"Какие взгляды", "Глядя на вас, верю в любовь". Санина показала нежные семейные фото
"Какие взгляды", "Глядя на вас, верю в любовь". Санина показала нежные семейные фото
  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом
  "Женщина должна пожертвовать всем. Какая карьера, когда речь идет о твоей семье?" Потап заявил, что хочет стать многодетным отцом
Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан
Мурик из Green Grey – Офису президента: Восхищаться законотворчеством Верховной Рады не обязан
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Больше материалов
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS