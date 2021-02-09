Бульвар Шоубиз
 
09 февраля, 2021
 
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Лопес появилась на обложке женского журнала с короткой стрижкой. Фото

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес показала, как выглядит с короткими волосами.

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Лопес родилась в 1969 году
Лопес родилась в 1969 году
Фото: jlo / Instagram

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес стала героиней мартовского номера женского журнала Allure. Фото обложки со своим изображением она разместила 9 февраля на своей странице в Instagram.

На заглавном снимке Лопес запечатлена с короткой стрижкой вместо длинных локонов, которые являются частью ее имиджа.

Стилист певицы Крис Эпплтон в Instagram опубликовал и другие ее фото, сделанные во время фотосессии для журнала.

Фото: chrisappleton1 / Instagram
Фото: chrisappleton1 / Instagram

На черно-белом фото Лопес запечатлена обнаженной.

Фото: chrisappleton1 / Instagram
Фото: chrisappleton1 / Instagram

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год она выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором Лопес сыграла главную роль. 

В качестве певицы Лопес дебютировала в 1999 году, презентовав альбом On the 6. В 2014 году Лопес стала первой женщиной, получившей награду Icon Awards от Billboard Music Awards.

Как актриса Лопес номинировалась на "Золотой глобус", но не получила награду.

Allure – американский женский ежемесячный журнал. Был основан в 1991 году. Ежегодно журнал проводит церемонию вручения премии Best of Beauty, награждая лучшие косметические продукты. Лопес владеет косметическим брендом JLo Beauty, который продвигает в своих социальных сетях.

Теги: Дженнифер Лопес, актриса, певица
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