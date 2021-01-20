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20 января, 2021
 
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Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Видео, фото

Американская певица Дженнифер Лопес во время инаугурации 46-го президента США Джо Байдена исполнила патриотическое попурри. Артистка выбрала для церемонии белоснежный наряд, символизирующий борьбу за избирательные права женщин.

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Белоснежный наряд Лопес является данью женщинам, которые боролись за свои избирательные права
Белоснежный наряд Лопес является данью женщинам, которые боролись за свои избирательные права
Фото: ЕРА

Американская певица Дженнифер Лопес во время инаугурации 46-го президента США Джо Байдена исполнила патриотическое попурри, которое начиналось песней This Land Is Your Land. Запись выступления артистки опубликована на YouTube-канале PBS NewsHour

Лопес также спела отрывок песни из своего репертуара Let’s Get Loud, а завершила выступление исполнением композиции America the Beautiful, которая считается национальной патриотической песней в США.

В перебивке между фрагментами Лопес прокричала на испанском языке фразу: "Единая нация под богом, неделимая, со свободой и справедливостью для всех".

ВИДЕО
Видео: PBS NewsHour / YouTube

Для выступления певица выбрала белый наряд от Chanel из осенней коллекции 2020 года, состоящий из брюк, длинного пальто и белой блузки с жабо. Издание Vogue отмечает, что образ является данью женщинам, которые боролись за свои избирательные права.

Фото: ЕРА
Фото: ЕРА

Белоснежный наряд певица дополнила жемчужными браслетами, хрустальными серьгами и туфлями от Jimmy Choo.

На своей странице в Instagram певица поделилась снимками, на которых запечатлена вместе с мужем и членами своей команды на ступеньках Капитолия.

Инаугурация 46-го президента США Байдена состоялась 20 января. 45-й президент Дональд Трамп, вопреки традиции, не присутствовал на церемонии.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие.

Теги: Джо Байден, концерт, инаугурация, Дженнифер Лопес, певица, Chanel
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