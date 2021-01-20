  Лопес в белом наряде во время выступления на инаугурации Байдена прокричала фразу на испанском языке. Видео, фото

Американская певица Дженнифер Лопес во время инаугурации 46-го президента США Джо Байдена исполнила патриотическое попурри. Артистка выбрала для церемонии белоснежный наряд, символизирующий борьбу за избирательные права женщин.

Белоснежный наряд Лопес является данью женщинам, которые боролись за свои избирательные права Фото: ЕРА

Американская певица Дженнифер Лопес во время инаугурации 46-го президента США Джо Байдена исполнила патриотическое попурри, которое начиналось песней This Land Is Your Land. Запись выступления артистки опубликована на YouTube-канале PBS NewsHour.

Лопес также спела отрывок песни из своего репертуара Let’s Get Loud, а завершила выступление исполнением композиции America the Beautiful, которая считается национальной патриотической песней в США.

В перебивке между фрагментами Лопес прокричала на испанском языке фразу: "Единая нация под богом, неделимая, со свободой и справедливостью для всех".

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Видео: PBS NewsHour / YouTube

Для выступления певица выбрала белый наряд от Chanel из осенней коллекции 2020 года, состоящий из брюк, длинного пальто и белой блузки с жабо. Издание Vogue отмечает, что образ является данью женщинам, которые боролись за свои избирательные права.

Фото: ЕРА



Белоснежный наряд певица дополнила жемчужными браслетами, хрустальными серьгами и туфлями от Jimmy Choo.

На своей странице в Instagram певица поделилась снимками, на которых запечатлена вместе с мужем и членами своей команды на ступеньках Капитолия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Инаугурация 46-го президента США Байдена состоялась 20 января. 45-й президент Дональд Трамп, вопреки традиции, не присутствовал на церемонии.

Из-за пандемии коронавируса и беспорядков, которые произошли в Вашингтоне 6 января, церемония инаугурации носила менее масштабный характер, чем обычно. Из соображений безопасности полиция закрыла доступ в здание Конгресса США, где проходило мероприятие.