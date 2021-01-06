Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2021
 
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"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике

Американская певица Дженнифер Лопес продемонстрировала полуголое тело.

Лопес: Медитация и аффирмации
Лопес: Медитация и аффирмации
Фото: jlo/ Instagram

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в Instagram ролик, снятый на берегу океана. Она прогулялась по пляжу в раздельном красном купальнике и халате.

"Медитация и аффирмации", – написала певица.

"Самая прекрасная женщина в мире", – заявил подписчик esyol2212.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год она выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором Лопес исполнила главную роль. 

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On the 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".

Теги: Дженнифер Лопес, купальник, актриса, певица, ролик
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