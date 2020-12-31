51-летняя Лопес надела лакированные ботфорты и свадебное платье

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес показала праздничный образ, в котором сочетала разные по стилю вещи.

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в Instagram снимки, для которых позировала в лакированных ботфортах и светло-голубом пышном платье, напоминающем свадебное. Образ она дополнила черным расшитым жакетом, соединив в одном образе вещи разных стилей.

"Один день! Я смотрю на тебя, New Year's Rockin’ Eve. Поехали!" – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

New Year’s Rockin' Eve – американское новогоднее шоу. Его основал предприниматель и шоумен Дик Кларк (1929 – 2012). Он создал компанию Dick Clark Productions, которая занималась производством этого проекта. Сейчас шоу New Year’s Rockin' Eve выходит на американском канале АВС.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год она выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On the 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".