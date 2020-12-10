"Удивительная женщина", "Прямой огонь". 51-летняя Лопес взбудоражила фанов голыми ногами и декольте

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес засветила грудь в топе с глубоким вырезом.

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в Instagram фото, для которого позировала в топе с глубоким декольте, мини-юбке, сапогах и длинном пальто.

"На улице немного прохладно", – написала она.

Певица отметила, что в Stories Instagram оставила сюрприз для фанов. Им оказалась скидка на покупку одежды ее именного бренда.

"Всем счастливых праздников!" – завершила пост певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

Подписчики прокомментировали фото.

"Прямой огонь", – написал thelesliejordan.

"Удивительная женщина", – отметила chakinessa.

"Хороша детка", – заявил kaleemkhan7439.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год она выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On the 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".