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27 ноября, 2020
 
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Сравнение не в ее пользу. 53-летняя британская телеведущая заявила, что ее раздражают "голые" фото 51-летней Лопес

По словам 53-летней британской телеведущей Ульрики Йонссон, недавнее фото обнаженной певицы Дженнифер Лопес заставило ее почувствовать себя ничтожеством.

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Фото обнаженной Лопес вызвало у британской журналистки возмущение
Фото обнаженной Лопес вызвало у британской журналистки возмущение
Скриншот: jlo / Instagram

53-летняя британская телеведущая Ульрика Йонссон назвала ударом ниже пояса снимки 51-летней американской певицы Дженнифер Лопес, на которых она запечатлена обнаженной. Колонка журналистки опубликована 27 ноября на сайте таблоида The Sun.

По словам Йонссон, ее раздражают знаменитости, которые постоянно демонстрируют свои идеальные тела, особенно, если они являются ее ровесницами.

Ведущая привела в качестве примера американскую актрис Дженнифер Эннистон и певицу Дженнифер Лопес, заметив, что "голое" фото последней заставило саму Йонссон чувствовать себя ничтожеством.

Ведущая подчеркнула, что у актрис есть доступ к услугам лучших диетологов, тренеров, фотографов, к тому же они ничего не разрешат публиковать, не обработав фильтрами. Йонссон заметила, что если бы у нее были такие же возможности, она выглядела бы не хуже на своих снимках в сети.

Фото: ulrikajonssonofficial / Instagram
Фото Лопес возмутили телеведущую. Фото: ulrikajonssonofficial / Instagram

По словам журналистки, так называемая торговля звезд своим совершенством очень опасна для их незвездных ровесников, поскольку те начинают сравнивать себя с артистами, и понимают, что выглядят иначе.

https://www.facebook.com/thesun/posts/4963507307009002

25 ноября Лопес разместила в сети фото, на котором запечатлена полностью обнаженной. Певица сообщила, что снимок был сделан для обложки ее нового клипа.

Йонссон в 1998 году была ведущей "Евровидения". Сейчас она ведет в Instagram блог, в котором пропагандирует естественную красоту. На ее профиль подписаны около 124 тыс. человек.

Теги: Дженнифер Лопес, Дженнифер Энистон, фото
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