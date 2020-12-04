51-летняя Лопес высказалась о вручении ей титула "Икона" от Billboard’s Women in Music 2020 и показала фото в откровенном платье

Американская певица Дженнифер Лопес рассказала, почему награда "Икона" является для нее особенной.

51-летняя американская певица Дженнифер Лопес прокомментировала присвоение ей титула "Икона" по версии премии Billboard’s Women in Music 2020.

"Спасибо! Премия Billboard Women In Music Icon Вау! Я искренне благодарна и глубоко тронута. Эта награда особо особенная, потому что так круг замкнулся. Если моя музыка создала для кого-то прекрасное воспоминание, тогда нет большей награды", – написала она.

Певица сопроводила пост собственным снимком, на котором запечатлена в белом облегающем платье с крупными вырезами.

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Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год она выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On the 6. В 2014 году Лопес получила награду Icon от другой премии Billboard – Music Awards.