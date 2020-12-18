Уизерспун рассказала о модном заговоре с Лопес

Американская актриса Риз Узерспун поделилась в сети совместным фото с коллегой Дженнифер Лопес.

Уизерспун приняла предложение Лопес прийти на вечеринку в платьях одного цвета Фото: ЕРА

Американская актриса Риз Уизерспун 17 декабря в Instagram разместила фото, на котором в обнимку запечатлена с американской актрисой и певицей Дженнифер Лопес.

Обе звезды позируют в кадре в платьях красного цвета, но разного дизайна.

"Однажды Дженнифер предложила: "Давай обе придем на вечеринку в красном?" Я сказала: "Я в деле", – поделилась историей фотогарфии актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Reese Witherspoon (@reesewitherspoon)

Уизерспун и Лопес – приятельницы. Во время карантина Лопес стала участницей YouTube-шоу Уизерспун, откровенно рассказав о своей семье.