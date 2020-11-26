"Просто вали все на собак". Уизерспун показала, как ела тайком торт

Американская актриса Риз Уизерспун 25 ноября разместила в Instagram ролик, на котором запечатлена в одиночестве на кухне во время поедания торта.
Актриса старается сделать это незаметно, то и дело оглядываясь по сторонам. Она ест неразрезанный торт вилкой, подхватывая куски из середины.
"Никто не узнает, верно?" – подписала она ролик.
"Просто вали все на собак", – отреагировали на видео поклонники.
"Почему ты ешь с середины?" – удивились фолловеры.
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Уизерспун родилась в 1976 году в Новом Орлеане (США). Наиболее известные фильмы с ее участием – "Блондинка в законе", "Переступить черту", "Дикая", "Излом времени". Она обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.