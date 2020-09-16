Уизерспун с бокалом в руках устроила танцы

44-летняя американская актриса Риз Уизерспун станцевала на пороге своего дома в новом платье с бокалом в руках.

44-летняя американская актриса Риз Уизерспун обнародовала в Instagram ролик, на котором запечатлена танцующей на пороге дома.

Для съемок актриса выбрала желтое платье из собственного онлайн-магазина. В руках актриса держит бокал с коктейлем.

"Новое платье заставило меня танцевать", – написала она.

В июне Уизерспун оказалась замешанной в скандал, связанный с ее платьями. По информации таблоида TMZ, актриса не выполнила условия розыграша платьев среди американских учительниц, в результате чего те обратились в суд с требованием возместить им компенсацию за моральный ущерб.

По словам участников розыграша, актриса обещала вручить наряды всем, кто заполнит анкеты, однако организаторы объявили только 250 победителей. Остальным участникам розыграша актриса предоставила скидку на покупку нарядов, разработкой дизайна которых занимается лично.

Сообщалось, что в акции приняли участие более 1 млн человек, предоставив таким образом актрисе свои персональные данные, включая место работы и электронный почтовый ящик.