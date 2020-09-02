Бульвар Шоубиз
 
02 сентября, 2020
 
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"Летучая мышь". Уизерспун показала, какие трюки выполняет ее сын во время домашнего обучения

Американская актриса Риз Уизерспун поделилась в сети снимками, на которых ее семилетний сын запечатлен висящим вниз головой под столом и в салоне автомобиля.

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Сын Уизерспун учится дистанционно
Сын Уизерспун учится дистанционно
Фото: reesewitherspoon / Instagram

Американская актриса Риз Уизерспун на своей странице в Instagram обнародовала снимки своего семилетнего сына Теннесси, который из-за карантина учится в школе дистанционно. 

На фото сын актрисы запечатлен висящим вниз головой под столами в доме и даже в автомобиле. Во время выполнения трюков Теннесси держится за опору с помощью рук, упираясь в нее ногами. 

"В домашней школе все отлично", – подписала актриса снимки.

"Теннесси, как летучая мышь", – прокомментировала фото коллега Уизерспун Минди Калинг. 

Уизерспун – мать троих детей. В браке с актером Райаном Филлиппом актриса родила дочь Аву Элизабет (1999) и сына Дикона Риза (2003).

В 2011 году Уизерспун во второй раз вышла замуж. Ее мужем стал киноагент Джим Тот. Осенью 2012 года актриса родила Тоту сына Теннесси Джеймса Тота. 

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Соединенные Штаты являются мировым лидером по масштабам распространения вируса – по состоянию на 2 сентября коронавирусом в США заразились более шести млн. человек. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса.

Теги: дети, Риз Уизерспун
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