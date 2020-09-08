"Готовы приступить к выполнению серьезных заказов". Уизерспун раскрасила с сыном самолет

Американская актриса Риз Уизерспун вместе со своим семилетним сыном Теннесси посвятила один из минувших выходных творчеству.

Американская актриса Риз Уизерспун 7 сентября на своей странице в Instagram показала, как они вместе с семилетним сыном Теннесси разрисовали красками модель самолета в красно-желтый цвет.

"Творчество выходного дня! Я не собираюсь говорить, что это шедевр, но мы готовы приступить к выполнению серьезных заказов", – подписала она публикацию.

Уизерспун – мать троих детей. В браке с актером Райаном Филлиппом актриса родила дочь Аву Элизабет (1999) и сына Дикона Риза (2003).

В 2011 году Уизерспун во второй раз вышла замуж. Ее мужем стал киноагент Джим Тот. Осенью 2012 года актриса родила Тоту сына Теннесси Джеймса Тота.