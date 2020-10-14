"Идеально вставляет". Уизерспун показала, как готовит алкогольный коктейль

Американская актриса Риз Уизерспун сняла ролик, в котором показала приготовление алкогольного коктейля из трех ингредиентов, который, по ее словам, сочетается почти с любыми танцами.

Американская актриса Риз Уизерспун 13 октября обнародовала в Instagram ролик, снятый на ее кухне во время приготовления алкогольного напитка.

"Мой рецепт коктейля, который идеально "вставляет" и хорошо сочетается практически с любыми танцевальными движениями", – подписала она видео.

Для приготовления алкогольного напитка Уизерспун понадобился яблочный сидр, апероль и газированная вода.

Пригубив коктейль, Уизерспун продемонстрировала на камеру импровизированный танец.

Риз Уизерспун родилась в 1976 году в Новом Орлеане (США). Наиболее известные фильмы с ее участием – "Блондинка в законе", "Переступить черту", "Дикая", "Излом времени". Она обладательница премий "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA.

В сентябре актриса поделилась с фолловерами роликом, на котором была запечатлена танцующей с бокалом в руках.