Лопес напугала мать неожиданным поздравлением. Видео

Американская актриса Дженнифер Лопес устроила для своей мамы, 75-летней Гваделупы Родригес сюрприз в честь ее юбилея.

Лопес: Спасибо за бесконечную любовь, энергию, поддержку Фото: jlo/ Instagram

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес на своей странице в Instagram разместила ролик, на котором запечатлен фрагмент вечеринки в честь 75-летия ее мамы – Гваделупы Родригес.

На видео показано, как ничего не подозревающая мать актрисы заходит в украшенную шарами комнату, где ее уже ждет дочь со своим женихом, бейсболистом Алексом Родригесом.

Услышав поздравления и громкую музыку, мать актрисы сперва разворачивается и направляется к выходу, но Лопес ее возвращает.

"Ты олицетворение молодости и неподвластности времени в любом возрасте. Спасибо за твою бесконечную любовь, энергию, поддержку", – подписала она видео.

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Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке в пуэрториканской семье – ее отец Дэвид Лопес работал программистом, а мать Гваделупе Родригес была домохозяйкой.

У Лопес есть две сестры – старшая Лесли и младшая Линда.