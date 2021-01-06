Бульвар Шоубиз
 
06 января, 2021
 
Новости ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Певица СолоХа: Я осталась сиротой при живых родителях

Украинская певица СолоХа ответила на вопросы издания "ГОРДОН". Она рассказала о разрыве с продюсером Владимиром Бебешко, призналась, что ее связывало с бизнесменом Тимофеем Нагорным, о людях, которые противостоят ее выступлениям в больших концертных залах, почему выступала перед выборами за нескольких кандидатов сразу, как оказалась в 13 лет одна, о занятиях своего мужа, семейном бюджете, корпоративах в период пандемии, занятиях бодибилдингом, моржевании, посещении пластического хирурга и косметолога.

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СолоХа: Для мужа я являюсь вдохновителем, эталоном женской красоты и мотиватором
СолоХа: Для мужа я являюсь вдохновителем, эталоном женской красоты и мотиватором
Фото: soloha_official / Instagram

Владимир Бебешко – один из немногих продюсеров, который действительно в меня поверил. Он предложил создать такой себе образ национального героя и делать позитивную украинскую музыку "выходного дня"
Фото предоставлено пресс-службой СолоХи
Фото предоставлено пресс-службой СолоХи

– Вы начинали карьеру под именем Тереза Франк. Почему сделали ребрендинг – взяли имя СолоХа?

– Да, свой творческий путь я начинала под псевдонимом Тереза Франк, я работала на тот момент со знаменитым продюсером Олегом Черным. В то время он как раз расторг свою работу с Тиной Кароль и был в поисках молодых перспективных талантов. Я пришла к нему на кастинг, будучи студенткой второго курса Академии культуры и искусств. С тех пор мы и начали наше сотрудничество, которое продлилось около года. Многие, наверное, помнят этот страшный финансовый кризис 2008 года, который затронул многие сферы деятельности и, к сожалению, шоу-бизнес он тоже не обошел стороной. Тогда мы и прекратили сотрудничество с Олегом Черным, так как перестали поступать инвестиции в наш проект со стороны его партнера и по каким-то причинам он вынужден был уехать в Москву. До этого у нас была четкая стратегия и бизнес-план, с которым мы успешно стартанули, сняв шикарный и дорогой на то время клип на пленку. Со мной занималась лучшая команда профессионалов, одним из которой был знаменитый хореограф Олег Жежель, который прославился как солист группы Kazaky и танцевал на одной сцене с Мадонной, а также лучшие учителя музыки и актерского мастерства, которые в свое время были педагогами Тины Кароль.

Этот год жизни и работы с Олегом Черным был для меня очень знаковым, ведь я набралась невероятного количества опыта и знаний. Затем, оставшись без продюсера, но с брендом "Тереза Франк", я начала искать себя и пробовать петь в разных жанрах музыки, начиная от рока и заканчивая джазом. Для меня как для молодой и не совсем опытной студентки, которая осталась одна в мире шоу-бизнеса, было сложно предпринимать какие-то шаги, которые вывели бы проект "Тереза Франк" на должный уровень.

К сожалению, моей неопытностью пользовались и другие люди в шоу-бизнесе, поэтому дальнейшие попытки сотрудничества с кем-то заканчивались безуспешно, но я рада, что мне пришлось через это пройти, ведь тогда бы я не встретила на своем пути Владимира Бебешко. Мы начали сотрудничество после моей долгой творческой паузы. На тот момент я уже вышла замуж, родила ребенка и набралась жизненного опыта. Бебешко – один из немногих продюсеров, который действительно в меня поверил, за что я ему очень благодарна. Он увидел во мне веселую, харизматичную личность, проникся моим характером и хорошим владением украинского языка, поэтому предложил создать такой себе образ национального героя и делать позитивную украинскую музыку "выходного дня". Мне эта идея очень понравилась, поэтому мы сразу начали работать в колоритном юмористическо-стебном жанре, которого я придерживаюсь и по сей день.

– Вы больше не сотрудничаете с продюсером Владимиром Бебешко. Чьей инициативой было прекращение сотрудничества? По каким причинам? Как вы расстались?

– Разрыв с Владимиром Бебешко был обоюдным. Причиной стало то, что у нас были разные взгляды на дальнейшее творчество. Я хотела формировать в дальнейшем большую команду, писать песни с новыми авторами, пробовать что-то новое в работе с другими клипмейкерами, а Володя был больше за стабильность и постоянство в команде. Я не могла работать по этому принципу, потому что хотела свежего взгляда, решительности, изменений и самосовершенствования, а у нас все шло очень медленно и плавно. Конечно, я его тоже могу понять, потому что, дабы не сделать ошибок, лучше останавливаться на том, что уже проверено годами, но я человек, который любит рисковать. Чтобы не усугубить наши взаимоотношения, мы и решили перестать сотрудничать, но при этом остались хорошими друзьями. Я до сих пор могу обратиться к нему за каким-либо советом и знать, что он всегда мне поможет. Мы часто созваниваемся или ужинаем вместе, иногда он приезжает к нам с мужем в гости в Одессу. Поэтому, что ни происходит, только к лучшему.

– Как решили финансовые вопросы и вопросы прав на песни?

– Песни мне писала моя хорошая подруга и талантливый автор Елена Палашек. После нашего расставания с продюсером она передала мне право на их исполнение, дабы эти песни были живы и их дальше слушали люди. Я до сих пор исполняю треки, которые были написаны в период работы с Владимиром Бебешко. Бренд "СолоХа" тоже остался со мной и внесен в реестр патентов Украины. Это моя личная торговая марка, которую никто не может отнять и повторить в украинском шоу-бизнесе. Что касается финансовых вопросов, то после проведения определенных учетов наших затрат, я с уверенностью могу сказать, что за четыре года наш проект себя окупил, и претензий друг к другу мы не имеем.

– Как изменилось ваше творчество, репертуар после разрыва с Владимиром Бебешко?

– Во-первых, я сразу же сформировала свой музыкальный коллектив, свой бэнд, так как до этого мы работали только с балетом. Теперь у меня есть музыканты, благодаря которым в моих аранжировках начали появляться живые инструменты, и на сегодняшний день это не просто синтетическая музыка, которая была до этого. Также я начала сотрудничество с новыми талантливыми авторами, такими как Мирослав Кувалдин, Антон Пустовой, Андрей Тимощик, Влад Булах. Я хотела экспериментировать, и у меня это получилось! Начала работать с новыми клипмейкерами и сама участвовать в создании сценариев к своим клипам. По моим последним работам можно заметить, что клипы стали более современными, стильными и качественными. Конечно же, я и дальше продолжаю нести людям юмор и праздник своим творчеством, без этого никак, но саунд, качество и картинка однозначно поменялись в лучшую сторону.

Также меня пригласили работать на самый лучший музыкальный канал страны М1, где у меня есть возможность вести свое небольшое шоу, чему я безумно рада. В этот период я стала более активно сниматься в кино, так как это давно было моей мечтой.

– Сейчас у вас нет продюсера. В чем плюсы и минусы этого?

– В отсутствии продюсера, я считаю, все-таки больше плюсов, чем минусов. Во-первых, я сама генератор своих идей и самостоятельно принимаю решение о том, что, как и когда мне петь, какой клип снимать. Конечно, если бы я была одна, то мне было бы очень тяжело, но, благо, у меня есть целая команда, где каждый занимается своим делом: это концертный директор, пиар-отдел, SMM. Да, возможно, это не так глобально и масштабно, как в системе более крупных продюсеров, но я расту и моя команда растет вместе со мной, поэтому нас полностью все устраивает. В команде все происходит сообща, но, естественно, последнее слово всегда остается за мной.

Конечно, в отсутствии продюсера есть и минусы. Например, при наличии известного и крутого продюсера можно привлечь для своего проекта больше ресурсов и инвестиций, но пока я справляюсь с этим своими силами.

Меня утверждали на участие в больших концертах, например, во Дворце "Украина". А за несколько дней до выступления просто снимали без особых на то причин и объективных аргументов. Это делали определенные люди
Фото предоставлено пресс-службой СолоХи
Фото предоставлено пресс-службой СолоХи

– Вы говорили в одном из интервью, что в украинском шоу-бизнесе вам не дают пробиться. Как именно это происходит? Кто мешает и каким образом?

– Были такие случаи, когда меня утверждали на участие в больших концертах, например, во Дворце "Украина". А за несколько дней до выступления просто снимали с концерта без особых на то причин и объективных аргументов. До меня дошли слухи от достоверных источников моих коллег, что есть определенные люди, которые очень бы не хотели, чтобы я там выступала. Все же понимают, что в шоу-бизнесе все друг друга знают, все общаются с одними и теми же композиторами, режиссерами и т.д. Кто-то из этих людей становится тебе другом, кто-то просто остается на уровне коллеги. У меня со всеми дружеские и теплые отношения, и если я начинаю сотрудничать с кем-то, то все всегда остаются довольны. Но есть и те, кто очень любит вставлять палки в колеса, чтобы не допускать на рынке конкуренции.

Имен называть я не буду, но знаю, что некоторым артистам, которые находятся, скажем так, в первом эшелоне, невыгодно, чтобы на сцену выходил харизматичный, трудоспособный и амбициозный артист, потому что никто не хочет уступать сцену. С одной стороны, мне не очень приятны такие действия. С другой стороны, это мне льстит, ведь это значит, что я на правильном пути.

Я безумно рада, что в шоу-бизнесе есть и те люди, которые в меня верят и всячески поддерживают, ведь я никогда не платила ни за одну ротацию на радио, телевидении, статью в журнале или где-то еще. Я очень благодарна всем своим коллегам, партнерам и своей команде за то, что они всегда остаются со мной и поддерживают во всех моих начинаниях. Меня часто спрашивают поклонники, почему СолоХи нет в проекте "Танцы со звездами", на что я не могу дать им аргументированный ответ, ведь сама до конца не понимаю. В "Танцы со звездами" я мечтаю попасть уже очень давно, как и в другие большие проекты. Но меня не допускают, поскольку я якобы еще недостаточно выросла. Получается какой-то замкнутый круг, ведь выступление на большом концерте дало бы мне возможность попасть в топовые шоу, и наоборот. Но ни того, ни другого, к сожалению, не происходит из-за того, что некоторые "личности" отказываются работать со мной на одной сцене, манипулируя организаторами. Конечно, это мешает, но я верю, что рано или поздно все будет так, как я запланировала.

– Не пробовали ли вы поговорить с этими людьми?

– Нет, с этими людьми я не говорила, поскольку что-то доказывать, выяснять и обсуждать слухи не имеет смысла. Я считаю, что только мой труд и успешный результат моей деятельности разобьют все стереотипы и недоброжелательные разговоры. Я стараюсь придерживаться положительной позиции по отношению ко всем людям и понимать их пороки и зависть. К сожалению, так устроено большинство людей, которые поддаются низменным чувствам и вибрациям, поэтому я пытаюсь им не уподобляться и с пониманием относиться к ситуации. Стараюсь быть выше этого.

– Кого считаете своими прямыми конкурентами?

– Я столько лет работаю в шоу-бизнесе, что уже не смотрю по сторонам и не ищу конкурентов, а направлена только на себя, свою команду и результат. Если я буду постоянно искать вокруг конкурентов, то это заберет у меня много сил и энергии, которую я могла бы потратить на что-то действительно важное. Наверное, с годами у меня выработалась некая уверенность в себе и в том, что я делаю, поэтому не смотрю на других, а реально оцениваю себя, свои возможности и внутренний потенциал. Как по мне, все артисты разные и индивидуальные, поэтому поклонников хватит на всех. (Смеется.). Единственное, что может быть похожим, это музыкальное направление, ведь востребованных стилей и жанров музыки в нашей стране не так-то и много. На самом деле, как бы там ни было, сравнивать будут всегда, поэтому не стоит оглядываться по сторонам, а просто качественно и с любовью делать свое дело.

Как артист СолоХа я еще не выступала в России, но у меня есть много поклонников-украинцев, которые живут на территории РФ
Фото: soloha_official / Instagram
Фото: soloha_official / Instagram

– Сколько нужно певице зарабатывать в месяц, чтобы как минимум быть на плаву? Удается ли регулярно зарабатывать?

– Не люблю говорить о цифрах, но скажу один факт: чем больше артист зарабатывает, тем лучше и качественнее продукт он сможет сделать. Конечно, бывают периоды, когда ты хорошо зарабатываешь, бывают, когда совсем ничего не зарабатываешь, но это жизнь, и нужно уметь приспосабливаться к разным ситуациям. Особенно это актуально сейчас, во время пандемии.

– Есть ли заказы на корпоративы во время пандемии?

– Естественно, в период пандемии количество выступлений значительно сократилось. Но мне повезло, что за четыре года существования проекта у меня появились постоянные заказчики, которые любят приглашать СолоХу на свои праздники и корпоративы. За счет этих корпоративов, того имени и репутации, которые были созданы мной и моей командой за четыре года, на сегодняшний день у меня есть работа, чему я очень рада.

– Вы говорили, что выступали перед выборами за нескольких кандидатов сразу. Для вас не важна вообще политическая программа?

– Безусловно, политическая программа для меня важна, ведь у меня есть своя гражданская позиция. Перед тем, как согласиться на предложение о выступлении, мы с командой изучаем политическую историю кандидата и программу. Если видим, что этот человек действительно любит Украину и его программа направлена на развитие страны, то, конечно, я его поддержу. 

– Выступаете ли вы в России?

– Нет, как артист СолоХа я еще не выступала в России, но у меня есть много поклонников-украинцев, которые живут на территории РФ.

– Ваше мнение об украинских исполнителях, выступающих в РФ.

– Мне сложно дать какую-то объективную оценку, почему те или иные артисты выступают в РФ, ведь может быть множество факторов, которые этому способствуют. Возможно, они выступали для украинцев в России.

Мама умерла, когда мне было всего 20 лет. Помню, как мне сообщили о ее смерти за 15 минут до выхода на сцену

Фото: soloha_official / Instagram

Фото: soloha_official / Instagram

– Вы писали в соцсети, что росли сиротой. Когда вы лишились родителей? Что произошло с ними? Вы в семье одна? Есть ли родные братья, сестры?

– Меня воспитывала бабушка, так как она была моим опекуном. Можно сказать, что я осталась сиротой при живых родителях, которые после развода начали по отдельности строить свою личную жизнь, оставив меня на бабушку. Вскоре бабушка умерла, мне тогда было 13 лет, и я осталась совершенно одна в двухкомнатной квартире на бульваре Верховного Совета. Моя вторая бабушка хотела отдать меня в интернат, но я смогла ее убедить, что я уже достаточно самостоятельная и смогу жить одна. Благо, что она жила рядом со мной, и мы могли иногда друг друга проведывать. Таким образом я смогла окончить школу и поступить в универ, чтобы дальше учиться. Родных братьев и сестер у меня нет и, наверное, это к лучшему, потому что тот период моего детства я бы не хотела пожелать никому.

Когда я уже выросла и стала Терезой Франк, я смогла простить своих родителей и возобновить наше с ними общение. К сожалению, это продлилось недолго – мама умерла, когда мне было всего 20 лет. Помню, как мне сообщили о ее смерти за 15 минут до выхода на сцену, когда я была в гримерке. В этот момент я находилась в Днепре и отказаться от выступления не могла, так как в то время сама себя обеспечивала. Я успешно провела концерт, и на следующее утро сразу же поехала на похороны. Да, это было, наверное, самое сложное выступление в моей жизни, поскольку надо было развлекать людей и ни в коем случае не показывать им свои переживания.

– Вы рассказывали, что росли в неблагополучном районе, вас окружали плохие компании. Вы в прошлом выпивали? Принимали ли запрещенные вещества?

– Выросла я в спальном районе, который зачастую называли наркоманским. Возможно, коренные киевляне знают, что такое Ленинградская площадь, ДВРЗ, бульвар Верховного Совета. Да, это именно то место, где я выросла и где прошло мое детство, но я этого не стесняюсь, ведь, как ни крути, это мое прошлое и моя история, которая сформировала меня как личность. Как только я самостоятельно смогла ездить на метро, стала ездить во Дворец пионеров, чтобы немного отвлечься от реальности. Там я ходила на всевозможные кружки по пению, танцам и актерскому мастерству, ведь это было единственное место, которое предоставляло бесплатные занятия для детей.

Для того, чтобы не проводить время в подворотнях с плохими компаниями, я часто ходила в христианскую школу, где мы учили Евангелие и пели песни. Да, эта школа была протестантской, но тогда я не понимала, где православие, а где протестантизм, для меня это все было одно и то же. Мне просто нравилась эта атмосфера и то, что там говорили о Боге, угощали нас какими-то вкусняшками и духовно воспитывали. Наверное, это и помогло мне выжить в тот сложный период формирования личности в столь сложном криминальном районе.

– Ведете сейчас здоровый образ жизни, моржуете, занимаетесь бодибилдингом. Легко ли это?

– Во всех аспектах своей жизни я люблю бросать сложные вызовы самой себе. После того как я вошла в пятерку лучших спортсменок и стала самой спортивной певицей Украины по версии Книги рекордов, я решила бросить себе следующий вызов и стать первой певицей в Украине, которая самостоятельно смогла сделать трюки в своей видеоработе на пилоне без каскадеров. В моем крайнем клипе "Василь" я достигла поставленной цели, чем очень горжусь.

Следующим вызовом себе стала реализация моего "пути моржа" (смеется), ведь я давно мечтала заняться моржеванием и изучала эту тему. Вот уже конец декабря, а я до сих продолжаю плавать. В Одессе – в море, в Киеве – в Голосеевской купели или на Оболонской набережной. Это невероятный прилив сил и энергии, который помогает мне оставаться "на плаву", ведь я еще ни разу не болела в этом году.

Как мне кажется, всю свою сознательную жизнь я занимаюсь спортом, начиная еще со школьных эстафет, но профессионально в это углубляться не думала, пока не увидела в Instagram титулованных мисс-бикини. Это были безумно красивые девочки с нереальной фигурой, которые занимаются профессиональным фитнесом. Для меня их телосложение всегда было эталоном женственности и здорового тела. Девушки, которые занимаются именно в разряде мисс-бикини, не такие перекачанные, как бодибилдерши.

Фото предоставлено пресс-службой СолоХи
Фото предоставлено пресс-службой СолоХи

Однажды подруга познакомила меня с тренером, который состоит в Федерации бодибилдинга Украины и готовит профессиональных бикинисток к соревнованиям. Я сходила к нему на одну тренировку, после которой он увидел весь мой потенциал и предложил подготовить меня к соревнованиям. Они должны были проходить через четыре месяца.

Мы заключили с ним некое "пари", после которого я и стала самой спортивной певицей Украины. (Смеется.) Конечно, это был очень сложный период работы над собой, ведь, помимо тренировок, у меня еще были постоянные гастроли и концерты, после которых нужно было находить силы для похода в зал, чтобы держать свои мышцы в тонусе. Это был колоссальный труд над собой, который длился четыре месяца, но у меня все получилось, потому что главное – это желание и вера в себя.

– В первом десятилетии 2000-х вы были завсегдатаем гламурных тусовок, вели ночную жизнь. Как и почему начали заниматься спортом?

– Да, раньше я действительно была завсегдатаем тусовок, когда еще работала под именем Тереза Франк. Мне очень нравилось посещать разные вечеринки и звездные мероприятия. Но тогда меня можно было понять, ведь я сразу после студенческой скамьи и неблагополучного детства попала в яркий и красивый мир шоу-бизнеса, в беззаботную и веселую жизнь. Но я точно помню, что у меня всегда были четкие грани того, как нужно себя вести и где я нахожусь, поэтому это никогда не перерастало в какие-то загулы или непристойное поведение. Конечно, после того, как я вышла замуж и стала мамой, все эти вечеринки свелись к минимуму.

– У вас был роман с Тимофеем Нагорным. Поддерживаете ли вы общение?

– Откуда у вас такая информация? (Смеется.) Помню, когда я еще работала под псевдонимом Тереза Франк, на одном из мероприятий мы с Тимофеем решили сделать фоточку, на которой он меня целует в щеку. Можно сказать, что это был мой первый "хайп" – еще до того, как появилось это слово. Конечно же, фото подхватили некоторые журналисты и написали целую статью об этом поцелуе, ведь Тимофей как раз тогда был на пике обсуждений в СМИ после громкого развода с [гимнасткой] Лилией Подкопаевой. Но это была всего лишь безобидная шутка, и не более того. На то время с Тимофеем Нагорным нас объединяла общая компания, ведь я состояла в его волонтерском клубе, где мы все вместе помогали детям-сиротам.

Основной семейный бюджет формирует муж, а я, как хранительница домашнего очага, умело им распоряжаюсь
Фото: Юрий Балашов / Facebook
Фото: Юрий Балашов / Facebook

– Чем занимается ваш муж? Где вы живете?

– Если говорить о самом главном мужчине в моей жизни, моем муже Юрии Балашове, то он предприниматель и никоим образом не связан с шоу-бизнесом. Юра увлекается антиквариатом и очень любит старинные документы. Мне безумно нравится его хобби, так как считаю, что это лучше, чем увлечения футболом, пивом и стриптиз-клубами. Живем мы в Одессе, недалеко от моря, в частном секторе жилмассива "Совиньон". Я очень рада, что мой дом находится именно в Одессе, ведь это то место, где я могу отдохнуть и набраться сил после гастролей или длительных поездок в Киев.

– Кто в вашей семье распоряжается семейным бюджетом и является главным кормильцем?

– Главным кормильцем в семье пока является мой муж, но я также участвую в пополнении семейного бюджета. Конечно, пока это не настолько значительна сумма, как мне хотелось бы, поскольку все свои заработанные деньги я трачу на творчество. Основной семейный бюджет формирует муж, а я, как хранительница домашнего очага, умело им распоряжаюсь в целях содержания дома и домашнего персонала. Я не всегда могу следить за порядком в доме, поскольку часто в разъездах. Поэтому мы решили нанять няню и домработницу. Я всегда контролирую, чтобы все в нашей семье были чистые, сытые и одетые. Также слежу за тем, чтобы мой ребенок занимался с няней и всегда ходил на все занятия. Все бытовые вопросы, а также те, которые касаются отдыха или больших покупок, я тоже взяла на себя. Мой муж полностью мне доверяет, да и у него самого нет времени заниматься домашними делами. У нас все четко распределено и каждый занимается своими обязанностями.

– Есть ли у вас друзья-мужчины?

– Конечно, 80% моего окружения – это мужчины, так как 80% своего времени я уделяю творчеству. Это композиторы, хореографы, клипмейкеры, стилисты, тренеры, ведущие, актеры. Кстати, с ними мне даже легче работать, чем с женщинами, потому что у меня сильный, можно даже сказать мужской характер и мужской склад ума. Поэтому мы всегда легко находим общий язык. Но это ни в коем случае не касается флирта и заигрывания, так как в общении с мужским полом у меня складываются только рабочие отношения и есть четкие границы дозволенного.

– Вы предстаете в откровенных образах, демонстрируя формы. Как на это реагирует муж?

– Для мужа я являюсь вдохновителем, эталоном женской красоты и мотиватором. Он безумно восхищается мной, моим творчеством и тем, как я умею держать себя в форме. Ему приятно лицезреть меня на экранах, слушать мои песни по радио, слышать комплименты в мой адрес от друзей и знакомых. В нашей семье царит полное доверие, гармония, любовь и уважение. Мы с ним на связи 24/7, поэтому он полностью знает мой график, а я – его. Своему мужу я никогда не давала поводов для ревности, никогда не была замечена в объятиях других мужчин, поэтому с доверием у нас все хорошо. Мой сценический образ – это всего лишь образ, и он это прекрасно понимает. В нашем мире тенденции в шоу-бизнесе довольно-таки откровенные. Посмотреть на ту же Дженнифер Лопес, Майли Сайрус или Рианну – для них откровенные наряды – это нормально, красиво и эпатажно. Я считаю так же! 

От природы у меня всегда была красивая и пышная грудь, но после того, как я стала мамой и кормила дочь два года, форма груди изменилась. Мне пришлось сделать подтяжку
Фото: soloha_official / Instagram
Фото: soloha_official / Instagram

– В комментариях под вашими клипами пользователи сети часто пишут, мол, много силикона. На сколько размеров вы увеличили грудь?

– Я всегда откровенно говорю и делюсь со своими почитателями всеми процедурами красоты, которые провожу. От природы у меня всегда была красивая и пышная грудь, но после того, как я стала мамой и, заметьте, кормила Ариану два года, естественная форма груди, конечно же, изменилась. Она стала не такой упругой, как была, поэтому мне пришлось сделать подтяжку. На этом моя история с хирургическим вмешательством закончилась. Многие думают, что я переделала себе лицо, сделала нос, ямочки на щеках и изменила разрез глаз. Но меня это только умиляет – я рада, что все замечают мой носик-курносик и ямочки, которые достались мне от родителей. Я часто люблю выставлять свои детские фотографии, на которых видны все эти "изюминки" моей внешности. (Смеется.

– Какие манипуляции вы делаете у косметолога?

– Я регулярно посещаю косметолога, делаю мезотерапию, чистку лица, маски, ручные и аппаратные массажи. Считаю, что ухоженное тело – это уважение к моей публике. Я не могу себе позволить выйти с лишним весом, уставшей и с синяками под глазами, ведь это дань нашей профессии. Я уважаю тех артистов, которые следят за собой и являются эталонами красоты для своих поклонников.

– Поступали ли вам предложения об интиме от известных мужчин – политиков, депутатов?

– Я не общаюсь лично с людьми, которые хотят заказать меня на корпоратив в качестве артиста. Для этого у меня есть концертный директор. Конечно, были разные ситуации и предложения, но у меня есть четкое разграничение, что СолоХа — это артист, который дарит людям шоу, и не более того, поэтому на все другие предложения мы отвечаем в жесткой форме или стараемся вообще игнорировать. Я очень рада, что мне лично предложений об интиме не поступало, так как этот удар берет на себя моя команда.

Во время концерта та же история: я выступила на сцене, переоделась в гримерке и уехала. Никогда не остаюсь на застолье после выступления и не сажусь за стол со своими заказчиками. Единственное – могу остаться поужинать после концерта в своей гримерке. 

– Вашей дочери Ариане пять лет. Балуете ее? Пожелали бы ей стать певицей и спортсменкой, как мама?

– Так как Арианочка пока еще единственный ребенок в семье, то, конечно же, мы с мужем стараемся ее баловать. Поскольку у меня в детстве многого не было и я не была окружена любовью и заботой, то все самое лучшее хочу дать своему ребенку, чтобы он чувствовал себя счастливым. Для Арианы мы ничего не жалеем. Но в свои пять лет она уже понимает, что в жизни ничего просто так не дается, и чтобы что-то получить, нужно что-то сделать: заработать хорошую оценку, показать свои достижение на занятиях по танцам или просто сделать хороший и добрый поступок. Мы очень хотим, чтобы она выросла прекрасным и ответственным человеком, поэтому делаем для этого все возможное.

Фото предоставлено пресс-службой СолоХи
Фото предоставлено пресс-службой СолоХи

Сейчас дочь активно занимается танцами, музыкой и ходит в театральную студию. Она очень творческая и разносторонняя личность. Я давно стала замечать, что ей безумно нравится петь, поэтому даже записала ее в моем новогоднем сингле "Янголи". Она пела вместе с детским хором. Брала ее выступать со мной на сцене. Она была в восторге!

Помимо этого, у дочери математический склад ума, как у папы. Она хорошо считает и прекрасно играет в шашки и шахматы. Пока не могу точно сказать, какая из этих сторон в будущем возьмет верх, но точно знаю, что буду поддерживать ее в любых начинаниях.

– Как СолоХа будет праздновать Рождество?

– Скорее всего, это будет первое Рождество, которое я буду отмечать не на сцене, а дома вместе с дочкой и мужем. Я этому безумно рада, ведь иногда хочется просто побыть в теплой душевной атмосфере в кругу семьи и самых близких мне людей. Обязательно приготовим что-нибудь вкусное для деток, которые будут приходить колядовать в наш дом. Хочется провести этот день очень атмосферно, порадовав не только себя и свою семью, но и наших гостей.

ВИДЕО
Видео: Soloha / YouTube
Виктория ВОРОНИНА
журналист
Теги: Россия, СМИ, телевидение, Украина, Рождество, Одесса, музыка, Мадонна, шоу-бизнес, Мирослав Кувалдин, политика, соцсети, украинцы, клип, Дженнифер Лопес, предприниматели, спортсмены, фигура, Рианна, Майли Сайрус, шоу, танцы, Владимир Бебешко, тренер, Kazaky, певица, отдых, предприниматель, ребенок, Танцы со звездами, хореограф, творчество, продюсер, муж, поцелуй, мужчины, пандемия, фитнес, стриптиз, СолоХа
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"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Ноги длинные, а стопа не меньше, чем у папы". Орбакайте показала танец дочери и мужа
Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ
Кардашян наняла адвоката, специализирующегося на разводах – СМИ
"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике
"Самая прекрасная женщина в мире". 51-летняя Лопес прогулялась по пляжу в купальнике
Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли
Церемонию вручения премии "Грэмми" перенесли
  Певица СолоХа: Я осталась сиротой при живых родителях
  Певица СолоХа: Я осталась сиротой при живых родителях
Виктория ВОРОНИНА
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Появилось много злых людей". Кошевой в поле записал обращение
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Танцующий миллионер" Вакки постриг двухмесячную дочь. Видео
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
"Какая-то вы, Олечка, вульгарная стали", "Завидуйте молча". Поклонники Цибульской ответили хейтерам, раскритиковавшим ее пикантные снимки
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Звезда бондианы Робертс умерла вскоре после ложного заявления о ее смерти – СМИ
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Жена Остапчука рассказала, почему они с мужем решили сменить съемную квартиру
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Беременная Фролова: Когда заболела COVID-19, не могла дозвониться до врача три дня
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Двухмесячный сын звезды фильмов о Гарри Поттере госпитализирован с COVID-19
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
Dorofeeva на Бали показала фигуру в "голом" купальнике
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
"Это Путину смс", " Теперь солдатику влетит". Куценко показал, как в Кремле на снегу рисуют пенис. Видео
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Брежнева показала себя располневшую после новогоднего застолья
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
Санина нанесла на запястье портрет Тины Кароль
 

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