"Тина, что ты творишь!". Тина Кароль позировала с голой грудью

Украинская певица Тина Кароль продемонстрировала собственное фото в стиле ню.

Тина Кароль: Одиночество – это пьедестал, неисякаемый источник вдохновения. Мои музы шепчут вам о любви... Фото: tina_karol / Instagram

Украинская певица Тина Кароль разместила в Instagram видео на основе двух своих снимков. На первом, черно-белом, она стоит, прикрывая голую грудь рукой, на втором – обнаженная сидит, скрестив перед собой ноги.

"Одиночество – это пьедестал, неиссякаемый источник вдохновения. Мои музы шепчут вам о любви..." – написала она.

Певица сопроводила пост отрывком песни "Ноченька" и отметила, что ее полную версию, вошедшую в "Юбилейный альбом", можно прослушать на Spotify и Apple Music.

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"Тина, что ты творишь!" – прокомментировала подписчица nas_tenika.

В "Юбилейный альбом" Тины Кароль, который она презентовала 16 декабря, вошли 16 песен, запись которых была сделана во время концертов исполнительницы. Альбом посвящен 15-летию певицы на сцене.

Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.