"Похудела очень". Фаны Тины Кароль обсуждают ее изменившуюся фигуру

На официальной фан-странице украинской певицы Тины Кароль разместили бэкстейдж-видео со съемок 11-го сезона шоу "Голос країни" на "1+1".
В ролике певица запечатлена в кожаном светло-оливковом костюме, состоящем из топа и юбки, и повязкм на голову в тон.
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Фаны Тины Кароль заявили, что она заметно похудела.
"Похудела очень", – написала kondrachuktatiana.
"Она всегда до съемок голоса худеет, потом опять набирает. Праздники впереди", – ответила ей elza_novos.
"Вы так похудели, красотка", – отметила ragavikinna.
Тина Кароль является тренером на шоу "Голос країни". Премьера 11-го сезона запланирована на 2021 год.
Тина Кароль родилась 25 января 1985 года. В 2005 году она заняла второе место на конкурсе "Новая волна" и получила специальную премию народной артистки СССР Аллы Пугачевой. В 2006 году Тина Кароль представляла Украину на международном конкурсе "Евровидение", где заняла седьмое место. В 2009-м ей присвоили звание заслуженной артистки Украины, в 2017-м – народной.