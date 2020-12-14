Названы имена тренеров нового сезона "Голос країни 11"

Тренерами 11-го сезона шоу "Голос країни" на "1+1" стали певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik (Дмитрий Монатик). Об этом 14 декабря сообщается на странице проекта в Instagram.
Ведущими проекта будут Юрий Горбунов и его коллега и жена Катя Осадчая.
Отмечается, что ранее Тина Кароль становилась победительницей шоу вместе со своими подопечными пять раз.
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Точная дата премьеры шоу не называется, но известно, что оно состоится в 2021 году.
"В 2021 году вас ждет грандиозная премьера", – накануне сообщили организаторы проекта.
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Первый сезон телешоу "Голос країни" вышел на "1+1" в 2011 году. Проект является адаптацией формату The Voice, созданного медиа-магнатом Джоном де Молом в Нидерландах в 2010 году.