Названы имена тренеров нового сезона "Голос країни 11"

Премьера нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1" состоится в 2021 году.

Ведущими нового сезона "Голос країни" будут супруги Осадчая и Горбунов Фото: Голос країни (Voice of the Country) / Facebook

Тренерами 11-го сезона шоу "Голос країни" на "1+1" стали певицы Тина Кароль и Dorofeeva (Надя Дорофеева) и певцы Олег Винник и Monatik (Дмитрий Монатик). Об этом 14 декабря сообщается на странице проекта в Instagram.

Ведущими проекта будут Юрий Горбунов и его коллега и жена Катя Осадчая.

Отмечается, что ранее Тина Кароль становилась победительницей шоу вместе со своими подопечными пять раз.

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Точная дата премьеры шоу не называется, но известно, что оно состоится в 2021 году.

"В 2021 году вас ждет грандиозная премьера", – накануне сообщили организаторы проекта.

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Первый сезон телешоу "Голос країни" вышел на "1+1" в 2011 году. Проект является адаптацией формату The Voice, созданного медиа-магнатом Джоном де Молом в Нидерландах в 2010 году.