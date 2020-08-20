"Море". Суперфиналист шоу "Голос країни 2020" Асафатов выпустил клип. Видео
Суперфиналист шоу "Голос країни 2020" на "1+1" Сергей Асафатов (АсафатоV) на своем канале презентовал клип на трек "Море". Это дебютный видеоролик певца. Режиссер клипа – Виктор Скуратовский. В ролике Асафатов едет по трассе на мотоцикле. В Facebook исполнитель рассказал, что во время съемок с ним чуть было не случилась трагедия. "Специально для съемок "Море" я научился управлять спортивным мотоциклом. И это едва не привело к несчастному случаю. (...) Мы снимали один из дублей, где я мчусь по взлетной полосе неподалеку от самолета, идущего на посадку. В какой-то момент гул двигателей отвлек меня, и я не справился с управлением. Не могу сказать, что сильно испугался, все происходило как в замедленной съемке. Говорят, что у человека в подобных ситуациях вся жизнь пролетает перед глазами, но у меня было больше похоже на стоп-кадр. Почему-то в этот момент я вспомнил, как смотрю на море в Гданьске, где, собственно, и была написана песня. Это продолжалось буквально секунду, в следующее мгновение я увидел, как ко мне мчатся испуганные операторы", – написал он. На проекте "Голос країни 2020" Асафатов был в команде Monatik.
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