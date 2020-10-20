Бульвар Шоубиз
 
20 октября, 2020
 
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Победитель шоу "Голос країни" Сасанчин работает кассиром в АТБ и живет в гражданском браке

Победитель шоу "Голос країни" Роман Сасанчин делает ремонт в столичной квартире со своей сожительницей, но оформлять отношения пока не намерен.

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Сасанчин считает, что ему нужно присмотреться к своей девушке, прежде чем жениться
Сасанчин считает, что ему нужно присмотреться к своей девушке, прежде чем жениться
Фото: 1plus1.ua

18-летний победитель десятого сезона вокального шоу "Голос країни" на "1+1" 18-летний Роман Сасанчин признался, что работает в Киеве кассиром магазина АТБ. Об этом он рассказал в интервью программе "ЖВЛ" на "1+1".

"Некоторые подходили и снимали, до чего дожился победитель "Голос країни". Я не знаю, мне не было стыдно, – рассказал певец. 

Вместе с ним в магазине кассиром работает и его девушка Иванна, с которой  певец переехал в столицу. Пара живет в квартире, подаренной Сасанчину каналом "1+1" как победителю проекта. Ремонт он делает вместе со своей сожительницей.

С девушкой певец познакомился в компании общих друзей. По словам Сасанчина, жениться он пока не планирует.

"Нужно присмотреться", – объяснил он.

ВИДЕО
Видео: ЖВЛ / YouTube

Сасанчин стал победителем шоу "Голос країни" весной 2020 года. Он был участником команды певицы Тины Кароль.

Роман Сасанчин родился 1 апреля 2002 года в селе Садки Залещицкого района Тернопольской области. Он поет с пяти лет. В 2012 году также принимал участие в "слепых прослушиваниях" первого сезона "Голос. Дети", но тогда ни один из тренеров к нему не повернулся.

Теги: Голос країни, АТБ, Роман Сасанчин, шоу, певец
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