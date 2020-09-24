  Экс-участник шоу "Голос страны" на "1+1" Винницкий презентует в Киеве сборник стихов

3 октября в Киеве состоится презентация книги поэта Эдгара Винницкого, экс-участника шоу "Голос страны" на "1+1". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила компания Magicbox.

Винницкий: Вдохновение – базовое состояние человека. Если в эту секунду не испытываешь его – вероятнее всего, сознание перегружено чем-то Фото: Эдгар Винницкий / Edgar Vinnitsky / Facebook

3 октября в Киеве состоится презентация книги "Поколение открытых людей. Том II" украинского поэта Эдгара Винницкого, экс-участника шоу "Голос страны" на "1+1". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила компания Magicbox.

"Вдохновение – базовое состояние человека. Если в эту секунду не испытываешь его – вероятнее всего, сознание перегружено чем-то", – считает Винницкий.

Он уверен, что каждый человек может создавать, а проявляясь наружу, реализовать свой внутренний потенциал.

"На этом вечере вы получите не только незабываемые эмоции и мурашки по всему телу от искренности автора. То состояние вдохновения, которое откроется, останется с вами и станет приятным стартом для новых свершений в рабочей, любовной или любой другой из сфер жизни!" – говорится в анонсе мероприятия.

Книга "Поколение открытых людей" представляет собой портативное издание. Перед каждым стихотворением есть QR-код, сканируя который читатель слышит поэзию в исполнении автора. В конце каждого сборника есть 20 пустых черных листов, оставленных там для записок читателя.

Презентация книги Эдгара Винницкого "Поколение открытых людей. Том II" состоится 3 окября 2020 года в 18.30 в клубе K.Point.

ВИДЕО

Видео: Эдгар Винницкий / YouTube

Первый сборник "Поколение открытых людей" вышел в 2018 году.



