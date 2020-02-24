На шоу "Голос країни" выступила дрэг-квин. Видео

В 10-м сезоне шоу "Голос країни" на слепых прослушиваниях появился дрэг-квин (артист-мужчина, использующий женские образы) Владимир Митин. Видео его выступления разместили на YouTube-канале проекта. Он исполнил хабанеру – арию "Любовь — мятежная птица" из оперы "Кармен" Жоржа Бизе. К участнику никто из судей не развернулся. "Вы должны верить в свою мечту и быть самими собой. Больше толерантности и добра", – сказал Митин в образе женщины.
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