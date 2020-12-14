"Будем вместе дарить любовь". Винник заявил о новой странице в своей жизни

Украинский певец Олег Винник прокомментировал свое участие в шоу "Голос країни" на "1+1" в качестве тренера.

Украинский певец Олег Винник, который стал тренером нового сезона шоу "Голос країни" на "1+1", заявил 14 декабря в Instagram, что в его жизни начинается новая страница.

"Я хочу найти голоса, которые смогут касаться струн души. Будем вместе дарить любовь", – написал он.

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Винник впервые занял место тренера на шоу "Голос країни", премьера которого запланирована на 2021 год.

Он будет оценивать выступления конкурсантов вместе с украинскими певицами Тиной Кароль и Dorofeeva (Надей Дорофеевой) и певцом Monatik.