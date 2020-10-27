Винник показал, как отдыхает с друзьями на природе

Украинский певец Олег Винник отправился вместе с друзьями отдыхать на природу.

Винник: У меня вся лента в грибах Фото: olegg.vynnyk / Instagram

Украинский певец Олег Винник 26 октября в Instagram разместил серию снимков, сделанных во время отдыха на природе.

"В этом году как никогда стало модным ходить за грибами. У меня вся лента в грибах. Радует, что люди наслаждаются природой, и мы не стали исключением", – рассказал он.

Позже Винник поделился совместным фото с друзьями.

"Давненько мы так не выбирались! Что может быть лучше, чем собраться хорошей компанией на свежем воздухе", – написал он.

Сольную карьеру в Украине Олег Винник начал в 2011 году. До этого он выступал в Германии, исполняя сольные партии в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет".

В сентябре 2020 года, будучи участником шоу "Танцы со звездами" на "1+1", Винник заразился коронавирусом. В середине октября артист сообщил, что выздоровел.