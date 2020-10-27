Винник показал, как отдыхает с друзьями на природе

Украинский певец Олег Винник 26 октября в Instagram разместил серию снимков, сделанных во время отдыха на природе.
"В этом году как никогда стало модным ходить за грибами. У меня вся лента в грибах. Радует, что люди наслаждаются природой, и мы не стали исключением", – рассказал он.
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В этом году как никогда стало модным ходить за грибами У меня вся лента в грибах Радует, что люди наслаждаются природой, и мы не стали исключением
Позже Винник поделился совместным фото с друзьями.
"Давненько мы так не выбирались! Что может быть лучше, чем собраться хорошей компанией на свежем воздухе", – написал он.
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Давненько мы так не выбирались! Что может быть лучше, чем собраться хорошей компанией на свежем воздухе
Сольную карьеру в Украине Олег Винник начал в 2011 году. До этого он выступал в Германии, исполняя сольные партии в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет".
В сентябре 2020 года, будучи участником шоу "Танцы со звездами" на "1+1", Винник заразился коронавирусом. В середине октября артист сообщил, что выздоровел.