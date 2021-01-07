"Самое идеальное тело во всем мире". 51-летняя Лопес выставила оголенные ягодицы

Американская певица Дженнифер Лопес поделилась снимком в купальнике с бикини.

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в Instagram пляжное фото.

Она запечатлена в раздельном купальнике с бикини, демонстрируя полуголые ягодицы.

"Пляжная бездельница", – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

"Самое идеальное тело во всем мире", – прокомментировал подписчик jlotheicon.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год она выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On the 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".