"О боже, горячейшая!". 51-летняя Лопес крупным планом показала, как выглядит ее тело в реальной жизни

Американская певица Дженнифер Лопес поделилась снимками с отдыха.

51-летняя американская певица и актриса Дженнифер Лопес разместила в Instagram пляжное фото, для которого позировала в зеленом купальнике, стоя на доске для сапсерфинга, а также снимок в цветном пуховике.

"Как началась прошедшая неделя. Как дела на этой неделе", – написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Jennifer Lopez (@jlo)

"О боже, горячейшая", – отреагировала подписчица withlopezz.

Лопес родилась 24 июля 1969 года в Нью-Йорке. С 1991-го по 1993 год она выступала в качестве танцовщицы в составе американской группы Fly Girl. В 1997 году на экраны вышел фильм "Селена", в котором Лопес исполнила главную роль.

Как певица Лопес дебютировала в 1999 году, представив альбом On the 6. В дискографии Лопес восемь студийных альбомов, в фильмографии – более 30 картин. Последний на момент публикации фильм с Лопес вышел в 2019 году – картина "Стриптизерши".