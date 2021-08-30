"Такая выдумщица вы, Альбина", "Копперфильд отдыхает". Джанабаева похвасталась своими "навыками и умениями"

Певица в замедленной съемке показала, как дует на небольшую ягоду, поддерживая ее в воздухе над своим лицом.

"Как я провел лето"… Последние выходные августа, не верится!" – написала она. Пост Джанабаева сопроводила хештегом Skills. Это переводится как "навыки и умения".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

"Класс. Такая выдумщица вы, Альбина", – прокомментировала подписчица shlazzat79.

"Копперфильд отдыхает", – написала julia_podmareva.