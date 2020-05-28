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28 мая, 2020
 
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"Ехала на машине, потом шла пешком через границу". Экс-участница "ВИА Гры" Герцег вернулась в Украину

Покинувшая в середине мая группу "ВИА Гра" Эрика Герцег рассказала, как во время карантина возвращалась из России в Украину.

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15 мая Герцег сообщила об уходе из "ВИА Гры"
15 мая Герцег сообщила об уходе из "ВИА Гры"
Фото: erikaherceg / Instagram

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег обнародовала в Instagram фото с родителями, указав, что находится в Закарпатской области. Публикацию певица посвятила 50-летию своей мамы.

"Мамочка моя, с днем рождения! Люблю вас, мои прекрасные", – подписала снимок певица. 

Отвечая на вопрос подписчиков о том, как ей удалось приехать во время карантина из Москвы в Украину, Герцег заявила, что после приезда провела две недели в режиме самоизоляции под контролем врачей. 

"Я ехала на машине. Потом шла пешком через границу, как все. Поверьте, я тоже не готова платить большие деньги, чтобы вернуться. Я ждала 40 дней, чтобы пустили", – призналась Герцег. 

Эрика Герцег родилась в 1988 году в селе Малая Добронь Закарпатской области. В 2013 году певица стала солисткой группы "ВИА Гра". 15 мая 2020 года Герцег заявила, что завершает карьеру в коллективе.

Теги: ВИА Гра, Эрика Герцег, певица
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