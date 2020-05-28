"Ехала на машине, потом шла пешком через границу". Экс-участница "ВИА Гры" Герцег вернулась в Украину

Бывшая участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег обнародовала в Instagram фото с родителями, указав, что находится в Закарпатской области. Публикацию певица посвятила 50-летию своей мамы.
"Мамочка моя, с днем рождения! Люблю вас, мои прекрасные", – подписала снимок певица.
Отвечая на вопрос подписчиков о том, как ей удалось приехать во время карантина из Москвы в Украину, Герцег заявила, что после приезда провела две недели в режиме самоизоляции под контролем врачей.
"Я ехала на машине. Потом шла пешком через границу, как все. Поверьте, я тоже не готова платить большие деньги, чтобы вернуться. Я ждала 40 дней, чтобы пустили", – призналась Герцег.
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Мамочка моя С Днём Рождения! Люблю вас, мои прекрасные, всегда рядом! #50лет #юбилей #семья
Эрика Герцег родилась в 1988 году в селе Малая Добронь Закарпатской области. В 2013 году певица стала солисткой группы "ВИА Гра". 15 мая 2020 года Герцег заявила, что завершает карьеру в коллективе.