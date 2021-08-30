"Меня заперли и отняли телефон". Дочь Успенской взмолилась о помощи

"Дорогие друзья! У меня запланирован концерт на 12 сентября! Меня заперли и отняли телефон! Помогите!" – написала она.

Где именно будет проходить концерт, Плаксина не сообщила, как и не сказала, кто ее запер.

Фото: pacha_tati / Instagram