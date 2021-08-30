"Меня заперли и отняли телефон". Дочь Успенской взмолилась о помощи

"Дорогие друзья! У меня запланирован концерт на 12 сентября! Меня заперли и отняли телефон! Помогите!" – написала она.
Где именно будет проходить концерт, Плаксина не сообщила, как и не сказала, кто ее запер.
Татьяна Плаксина (1989) – единственная дочь Успенской. Ее отец – четвертый муж певицы, бизнесмен Александр Плаксин.
В 2018 году после падения с велосипеда Плаксина лишилась зубов и сильно изувечила лицо. По словам дочери Успенской, тогда она находилась между жизнью и смертью, но "решила остаться в мире живых".
19 июня 2021 года Успенская заявила, что Плаксина перенесла несколько операций, изменивших ее внешность. "Вы скоро все увидите Танечку красивой и здоровой. Такую, какой я хотела видеть ее всю жизнь. Таня перенесла несколько серьезных операций. На сегодня все уже сделано. Еще неделя – и она станет красавицей. Недавно к нам приезжали врачи из Германии: очень серьезные, профессиональные. Они провели последние операции. Танечка счастлива", – заявила артистка. Она сообщила, что намерена помочь дочери стать певицей.
Отношения между матерью и дочерью ранее были конфликтными – певица утверждала, что разорвала отношения с Плаксиной после ее заявлений в феврале 2020 года в эфире российских шоу о том, что она ее душила. Плаксина также утверждала, что мать грозила отправить ее в психбольницу.