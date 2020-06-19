"Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле". Дочь Успенской показала, чем питается вдалеке от матери

Дочь российской певицы Любови Успенской – художница Татьяна Плаксина показала блюдо из своего рациона.

Дочь Успенской: Вода – это полотно, сквозь которое вы можете создать свой собственный микромир целебных ароматов и приправ Фото: pacha_tati / Instagram

Дочь российской певицы Любови Успенской – художница Татьяна Плаксина показала в Instagram фото кастрюли с рыбным супом.

"Уха. (...) Одно из самых исцеляющих волшебных блюд на земле. Вода – это полотно, сквозь которое вы можете создать свой собственный микромир целебных ароматов и приправ", – написала она.

Местом нахождения Плаксина отметила Западный Голливуд (Калифорния, США).

Дочь Татьяну Успенская родила в 1989 году от своего четвертого мужа, бизнесмена Александра Плаксина.

В эфире шоу "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Плаксина заявила, что мать ее душила и всячески издевалась над ней.

В интервью программе "Пусть говорят" на российском "Первом канале" Плаксина заявила, что мать отдавала ее в психиатрическую клинику, где ее "закалывали" препаратами до такой степени, что она становилась "как овощ".

"Врачи поставили Плаксиной диагноз "хронический шизофреноподобный психоз". По сути, она не отдает отчета своим действиям. Сотрудники НТВ, воспользовавшись этим, сняли передачу, взяли у Татьяны подпись, которая ничего не значит", – сказал в комментарии StarHit адвокат Успенской Александр Бенхин.

По словам Успенской, ее дочь получила $15 тыс. за скандальное интервью программе "Пусть говорят" о своей матери.