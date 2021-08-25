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25 августа, 2021
 
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"Ох и глаза эти", "Как же красиво". Никитюк позировала в вышиванке

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Никитюк: С Днем Независимости Украины! Максимально люблю, очень верю
Никитюк: С Днем Независимости Украины! Максимально люблю, очень верю
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк 24 августа на своей странице в Instagram опубликовала снимки в вышиванке в пастельных серо-бирюзовых тонах и джинсах.

"С Днем Независимости Украины! Максимально люблю, очень верю, максимально объездила все твои регионы на "Le Маршрутка" и еще раз убедилась что ты – лучшая", – написала она.

"Как же красиво", – прокомментировала подписчица v.i.d.a.nails.

"Ох и глаза эти", – написал markovich810.

Контекст:

День Независимости Украины – государственный праздник. Он отмечается 24 августа.

Карьера Леси Никитюк на телевидении началась после того как она в 2011 году приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер". Спустя год она стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Хто проти блондинок?", "Le Маршрутка", "Хто зверху?". 

Теги: Украина, вышиванка, День Независимости, телеведущая, Леся Никитюк
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