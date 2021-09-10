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10 сентября, 2021
 
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"Влажный голубец", "Балдеж", "Вам тут лет 20!" Леся Никитюк резко сменила имидж

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"Что, думали, снова хи-хи-ха-ха?!" поинтересовалась у подписчиков 33-летняя Никитюк
"Что, думали, снова хи-хи-ха-ха?!" – поинтересовалась у подписчиков 33-летняя Никитюк
Фото: lesia_nikituk / Instagram

Украинская телеведущая Леся Никитюк резко сменила имидж. 9 сентября она сделала два поста в Instagram, приложив к ним свои фото с выставки картин. На снимках 33-летняя ведущая собрала волосы в пучок, который в шутку назвала "влажный голубец", и сделала акцент на глазах, нанеся на веко толстые стрелки.

"Для меня искусство – это еще один барьер к самосовершенствованию… А что для вас искусство? Ваши любимые художники, люди искусства? Картины? Что, думали, снова хи-хи-ха-ха?!" – поинтересовалась у подписчиков 33-летняя Никитюк.

Суммарно оба поста собрали больше 81 тыс. лайков и почти 400 комментариев. 

"Непревзойденность – ваше второе имя", – написала пользователь с ником _vi_ky_li_k_2021.

"Леся, ты невероятная красотка. Балдеж", – прокомментировала yliano4ka6596.

"Ах-ах, "голубец", богиня", – считает elenabondarenko5084.

"Леся, такое искусство и я хочу! Вам тут лет 20! Очень шикарно!" – восхитилась omaretskaya.

Контекст:

Никитюк она родилась в Хмельницком 19 октября 1987 года в семье рабочих. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию, играла в КВН в составе команды "Торнадо Люкс". Многие выступление оставили следа.

В 2011 году она приняла участие в программе "Рассмеши комика" на телеканале "Интер", а спустя год стала ведущей программы о путешествиях "Орел и решка" на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на "Интере" и К1.

С 2018 года Никитюк работает на "Новом канале", где ведет шоу "Кто против блондинок?", "Le Маршрутка", "Кто сверху?".

Теги: Леся Никитюк, хештег
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