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Собчак с Ивлеевой, Притула с Никитюк, Пионтковский с Путиным. Топ-5 самых популярных видео украинского YouTube

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На этот раз четыре из пяти видео рейтинга так или иначе связаны с украинским контентом
На этот раз четыре из пяти видео рейтинга так или иначе связаны с украинским контентом
Скриншот: YouTube.com

"ГОРДОН" представляет краткий обзор видео, которые за последние несколько дней набрали сотни тысяч или миллионы просмотров и стали самыми популярными в украинском сегменте YouTube.

№5. Никитюк и Притула опять выясняют, кто сверху

Замыкает топ-5 украинских YouTube-трендов развлекательное шоу от "Нового канала" с телеведущими Лесей Никитюк и Сергеем Притулой "Кто сверху?". Это уже второй выпуск в новом сезоне. "Сегодня в студии ты узнаешь, на что способны девушки в кимоно, а также увидишь зажигательный танец от мужской команды. Готов зарядиться хорошим настроением?" – интересуются авторы видео, которое набрало почти 256 тыс. просмотров, 3,6 тыс. лайков и 203 дизлайка.

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Певица Tayanna и телеведущая Леся Никитюк в новом выпуске "Кто сверху?". Скриншот: Новий Канал / YouTube

№4. Профессиональный игрок в покер, танцор балета, женщина-мясник

На четвертом месте в рейтинге самых просматриваемых видео украинского сегмента YouTube расположилось кулинарное шоу на телеканале СТБ "МастерШеф" под предводительством украинского телеведущего колумбийского происхождения, ресторатора Эктора Хименеса-Браво. В конце августа стартовал уже 11-й сезон популярного кулинарного шоу. На этот раз в кастинге участвуют профессиональный игрок в покер, танцор балета, женщина-мясник, кулинарная блогерша и многие другие. У видео 235 тыс. просмотров, 2,4 тыс. лайков и 188 дизлайков.

ВИДЕО
Видео: МастерШеф / YouTube

№3. Неожиданно оптимистичный Пионтковский

На третьем месте – мини-интервью российского оппозиционного политолога и публициста Андрея Пионтковского украинскому телеканалу "Еспресо ТВ". У этого видео больше 445 тыс. просмотров, 16 тыс. лайков и 674 дизлайка. В 15-минутном ролике Пионтковский комментирует актуальные новости относительно недавней поездки президента Украины Владимира Зеленского в США, рассказывает о проваленной спецоперации российского президента Владимира Путина, предрекает экономическую экспансию Китая в Россию.

ВИДЕО
Видео: Espreso.TV / YouTube

№2. Украина – Франция. Ничья

Вторая строка топ-5 самых просматриваемых видео отдана каналу "Канали Футбол 1,2,3" и его видеообзору матча Украина – Франция. У 10-минутного ролика больше 740 тыс. просмотров, 13 тыс. лайков и 443 дизлайка. В видео собраны самые острые моменты футбольного поединка, который прошел 4 сентября в Киеве и завершился со счетом 1:1. Украинцы забили на 44-й минуте, а французы – на 50-й. Матч прошел в рамках отборочного цикла на чемпионат мира 2022 года.

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Скриншот: YouTube.com

№1. Осторожно: две блондинки в кадре

На этот раз возглавляет рейтинг вторая часть беседы двух российских телеведущих Ксении Собчак и Анастасии Ивлеевой на YouTube-канале "Осторожно: Собчак". Видео длительностью почти три часа набрало чуть меньше 3 млн просмотров, 51 тыс. лайков и 12 тыс. дизлайков. В беседе Ивлеева рассказывает о личной жизни, о Путине, о том, как сделать сегодня успешную карьеру, о политике и протестах в России.

ВИДЕО
Видео: Осторожно: Собчак / YouTube
Теги: Владимир Путин, Ксения Собчак, рейтинг, YouTube, Андрей Пионтковский, видео, Владимир Зеленский, СТБ, шоу, Эктор Хименес-Браво, Сергей Притула, Леся Никитюк, Tayanna, Еспресо, Анастасия Ивлеева, МастерШеф
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