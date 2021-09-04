"До меня Рашка не знала, что такое делать бабки". Топ-5 самых популярных видео украинского YouTube

№ 5. Ода советском внедорожнику

На пятом месте самых просматриваемых видео расположился ролик с названием "Лучшая тачка до 1 млн. Миша в шоке!" от YouTube-канала "Психопаты Синдиката". У видео больше 1,5 млн просмотров и рассказывает оно о том, какой автомобиль можно купить в России на сумму до 1 млн руб. (примерно $12,6 тыс.). Спойлер: если вы хотите знать все о "советском внедорожнике", автомобиле "Нива", это как раз нужный для вас ролик.

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Видео: Психопаты Синдиката / YouTube

№ 4. Почему бассейн на самом деле пахнет хлоркой и другие мифы

Четвертую строчку топ-видео занимает 20-минутный ролик "Мифы, в которые мы верим #13". У видео за несколько дней почти 1,9 млн просмотров. Автор видео и YouTube-канала – 30-летний российский видеоблогер и актер с украинскими корнями Евгений Попадинец. Он создал свой канал UtopiaShow в 2015 году, сейчас там больше 4,3 млн подписчиков. Основная цель Utopia Show – развенчивание мифов с помощью научных доказательств.

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Видео: Utopia Show / YouTube

№ 3. "А я сяду в кабриолет и уеду куда-нибудь…"

Третья позиция среди самых просматриваемых видео в Украине оказалась у тех же ребят, которые занимают пятое место в рейтинге. Но у них есть еще один YouTube-канал – "Автосалон Синдиката". И на этом канале вышло 40-минутное видео "Миша купил М3 Кабриолет". Покупку Миши посмотрели уже почти 1,8 млн раз, а у самого канала больше 2 млн подписчиков. В ролике рассказывается об автомобиле BMW M3 кабриолет.

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Видео: Автосалон Синдиката / YouTube

№ 2. Казахстан – Украина. Ничья

Вторая строка топ-5 самых просматриваемых видео отдана каналу "Канали Футбол 1,2,3" и его видеообзору матча Казахстан – Украина и дебюту нового тренера, точнее – и.о. главного тренера украинской сборной Александра Петракова. У 10-минутного ролика больше 410 тыс. просмотров. Видео состоит из фрагментов самых острых и ярких моментов матча, который прошел 1 сентября в казахском Нур-Султане с результатом 2:2. Это был матч группы D отбора на чемпионат мира 2022 года.

Скриншот: YouTube.com

№ 1. "До меня Рашка не знала, что такое делать бабки"

Возглавляет топ-5 российский рэпер Morgenshtern с новым клипом Dinero (по-испански "деньги"). Видеоработа 23-летнего певца набрала почти 8,3 млн просмотров. "До меня Рашка не знала, что такое делать бабки", – поет Morgenshtern.

В последние несколько дней певец оказался в центре сразу трех событий. Во-первых, он женился на своей девушке, 21-летней Диларе Зинатуллиной. Во-вторых, вышло большое интервью рэпера с украинским журналистом, основателем издания "ГОРДОН" Дмитрием Гордоном. В-третьих, вышел новый клип, который уже несколько дней возглавляет YouTube-тренды.

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