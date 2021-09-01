  Страстные поцелуи под песни Артура Пирожкова и Собчак-тамада. Как прошла свадьба 23-летнего Morgenshtern в стиле 90-х

На свадьбе у Morgenshtern Собчак была ведущей, а Артур Пирожков развлекал гостей песнями Фото: xenia_sobchak / Instagram

Своими впечатлениями от мероприятия, которое состоялось 31 августа в Москве и проходило в стиле 90-х годов прошлого века с соответствующей атрибутикой, ведущая поделилась в Instagram.

"Формат супер. Во-вторых, молодые тусуют совершенно не так, как мы. Ключевых отличий два: скорость включения и приоритет. Я знаю все про пышные праздники нулевых (тетя пожила, тетя помнит). Было кайфово, но народ надо было обязательно раскачивать. Сейчас иначе, другая немножко тема: люди включаются в любой момент. Никого не надо раскачивать", – написала Собчак.

Она также отметила, что на свадьбе у рэпера никто никого не пытался накормить.

"Люди приходят за тусовкой, движухой, зрелищем. И главные бюджеты тратятся именно на это. Алкоголь может быть паршивым: сойдет даже какой-нибудь сладкий просекко", – отметила она.

Собчак оценила свадьбу рэпера на 10 баллов по 10-балльной шкале.

"Давно я так не веселилась – чтобы все закончилось ментами, обыскивающими лодку на предмет наркотиков", – резюмировала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

Видео выступления Артура Пирожкова на свадьбе у рэпера размещено на YouTube-канале "это всё TikTok".

Пикантности ситуации придает то, что в начале июня 2021 года на церемонии вручения премии "МУЗ ТВ" Morgenshtern в резкой форме выразил несогласие с тем, что награду в номинации "Лучший исполнитель" получил не он, а Артур Пирожков. Запись их перепалки опубликована на YouTube-канале "МУЗ-ТВ".

Спустя почти три месяца после конфликта Morgenshtern страстно целовался с невестой под песни Артура Пирожкова.

ВИДЕО

Видео: это всё TikTok / YouTube