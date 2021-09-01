Morgenshtern ответил на вопрос, чей Крым

Morgenshtern уверяет, что не боится отвечать на вопрос о принадлежности Крыма Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Чей Крым? Крымчан", – заявил Morgenshtern. На уточняющий вопрос "А территория Крыма чья?", он ответил: "Все, дальше бесполезно спрашивать".

Гордон предположил, что певец боится отвечать на этот вопрос потому, что в России за отрицание принадлежности аннексированного полуострова РФ "могут последовать санкции". Журналист подчеркнул, что понимает опасения Morgenshternа и не будет настаивать на ответе.

"Сто-о-оп! В смысле, "не хочешь говорить, что это территория Украины"? Подожди! Ты за меня сейчас пытаешься ответить? Не поверишь, но мне так на это [на вопрос законной принадлежности Крыма] пох…й! […] Мы так классно сидим, нах…й ты х…ню какую-то спрашиваешь? Для кого важно? Ну, я тебе уже ответил: мне на это так пох…й. Мне просто неинтересно об этом говорить, неинтересно!" – ответил рэпер.

Смотрите полное видео интервью Morgenshtern Гордону на YouTube-канале "В гостях у Гордона"

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



