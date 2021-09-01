Morgenshtern ответил на вопрос, чей Крым

"Чей Крым? Крымчан", – заявил Morgenshtern. На уточняющий вопрос "А территория Крыма чья?", он ответил: "Все, дальше бесполезно спрашивать".
Гордон предположил, что певец боится отвечать на этот вопрос потому, что в России за отрицание принадлежности аннексированного полуострова РФ "могут последовать санкции". Журналист подчеркнул, что понимает опасения Morgenshternа и не будет настаивать на ответе.
"Сто-о-оп! В смысле, "не хочешь говорить, что это территория Украины"? Подожди! Ты за меня сейчас пытаешься ответить? Не поверишь, но мне так на это [на вопрос законной принадлежности Крыма] пох…й! […] Мы так классно сидим, нах…й ты х…ню какую-то спрашиваешь? Для кого важно? Ну, я тебе уже ответил: мне на это так пох…й. Мне просто неинтересно об этом говорить, неинтересно!" – ответил рэпер.
Смотрите полное видео интервью Morgenshtern Гордону на YouTube-канале "В гостях у Гордона"
Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
После аннексии Крыма, по данным правозащитников международной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась. Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар.
20 июля 2021 года уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщила, что Россия по политическим мотивам преследует 93 крымских татар. 17 августа оккупационные власти задержали еще несколько крымских татар.
В августе 2021 года бывший замгенпрокурора Украины Гюндуз Мамедов привел данные, согласно которым страна-оккупант незаконно переселила в Крым от 170 тыс. до более 750 тыс. граждан РФ.
Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой. Известность пришла к нему в 19 лет, когда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп"). В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).
Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.