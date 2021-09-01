Morgenshtern: Я весил 97 кг, сейчас – 72. Все почему-то думают, что я худел на наркоте

Morgenshtern: Вон, смотрите, какой я прыщавый, даже не замазался – п...хуй мне, на харизме вывезу. Тем более, такая футболочка! Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Ты весил килограммов 100, да?" – уточнил Гордон. "97 кг – мой максимум. Сейчас – 72", – пояснил Morgenshtern

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На вопрос, похудел ли он благодаря наркотикам, рэпер ответил отрицательно.



"Нет, нет. Опять же – все почему-то думают, что я на наркоте худел. Я пробовал худеть на наркоте, скажу вам, но не получается. Ты, наоборот, пытаешься компенсировать свое грустное настроение и начинаешь опять жрать. Я похудел даже без спорта, я просто начал питаться правильно. Считать калории и понимать, что можно есть, что нет – все", – рассказал артист.

Он пояснил, что понимает под правильным питанием: ест углеводы только с утра и только с низким гликемическим индексом, например перловку или гречку, пьет много воды. По его словам, в процессе похудения он придерживался максимум 1800 калорий в день.

"Сейчас мне пох...й, я настолько счастлив, что готов снова стать жирным, мне п...ебать, как я буду выглядеть. Вон, смотрите, какой я прыщавый, даже не замазался – п...хуй мне, на харизме вывезу. Тем более, такая футболочка!" – отметил певец.

В начале интервью Morgenshtern надел футболку из магазина мерча Гордона – с изображением бывшего президента США Барака Обамы и журналиста. Это отсылка к известному мему, который прозвучал в интервью Гордона с российским бизнесменом Михаилом Ходорковским.

Полное видеоинтервью Morgenshtern Гордону смотрите на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



