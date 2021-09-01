"В России людей всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор". Самое скандальное из интервью Morgenshtern Гордону

О наркотиках

"Правда ли, что однажды от передозировки наркотиков чуть не остановилось сердце? Да. Я не отключился, я был в сознании, но ощущение, что вот-вот все кончится… Да, ощущение смерти было. Единственный в моей жизни случай, когда я чувствовал: сейчас все кончится. Мне было 22 года".

"Я весил 97 кг, сейчас 72 кг. Все почему-то думают, что я на наркоте худел. Я пробовал на наркоте худеть, но не получается. Ты, наоборот, пытаешься компенсировать свое грустное настроение и начинаешь опять жрать".

Об алкоголе

"Водка – самый дешевый и самый действенный напиток. Ну, по бутылочке в день убирал. […] Это мое искусство. Я раньше пил, чтобы съ...баться подальше от жизни вот этой, чтобы забыться, выпил – все, голова отключилась. А сейчас я держу вот это "шофе" – чуть-чуть выпил, силы хмеля и солода в тебя вошли, и я вот это держу, не напиваясь".

"Самое, наверно, запоминающееся, когда я напился до беспамятства, это когда я очнулся у себя дома голый, в коридоре, в луже, держа "руль", и мне казалось, что я выезжаю из сугроба. И лужа, как оказалось, моей мочи – я обоссался. Крепко обоссался. Ну, бывает".

"Алкоголь и наркотики мешают мне творить. Они закрывают связь с космосом".

"Я почти всегда выхожу на сцену под алкоголем".

"Я сплю по два – три часа и я всегда бухой. Меня везли спать в номер в инвалидной колясочке".

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О России и своем президентстве

"Нигде, кроме России, я не хочу жить. Я обожаю эту страну. Но если вдруг, бл...дь, что-то начнется, говнецо какое-то польется, я сначала попробую это говнецо остановить. Потому что уже нахожусь на уровне, когда смогу".

"Ну, бл…дь, камон: чувствуете, что я новым президентом буду через лет 10–15? Это инсайд был, спойлер. Так и будет".

"Что бы я сделал, если бы по-настоящему стал президентом? Я бы все сделал. Все, что мог, и все, что смогу. Потому что в моих интересах... бл...дь, что-то нервничать стал. Я хочу, чтобы все были счастливы. У нас народ – 90% – ненавидит жизнь. Я сделаю так, чтобы... Я введу закон, который обязывает любить жизнь! Ха-ха, вот что я сделаю".

"За что люблю Россию? За возможности. Ни в одной стране мира ты так не взлетишь. Нигде. Везде закон, огромные налоги, тупые люди – п…здец! – и скучно. А здесь ты можешь все, если захочешь".

О Зеленском и Путине

"Да-а-а, Зеленский – ох…енный! М-м-м, ну, бл…дь, он ведь веселый. Смотрел этот, бл…, "Рассмеши комика". Просто браво! Раз…б полный!"

"Хотел бы я, чтобы в России был такой президент? Нет, мне пох…й, какой будет президент, главное, чтобы меня не трогали и мою семью, вот и все. А как бы кто именно – какая разница? Это же все равно просто фронтмены. Президенты равно фронтмены. Все!"

"Почему Путин красавчик? Да, бл…дь, потому что это самый популярный человек в мире, которого боится весь мир! Я как шоумен очень это уважаю. Потому что политика – это шоу-бизнес. Я его очень уважаю как коллегу".

"За что уважаю Путина? За то, что он до сих пор не …бнулся! Чуваку дох…я лет, и он до сих пор с этим справляется".

Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О нападении России на Украину

"Чей Крым? Крымчан. Все, дальше бесполезно спрашивать".

"Как отношусь, что в мире происходит х…йня? Я отношусь с пониманием и принятием. Наша задача не мусолить, как все х…ево, а сделать так, чтобы х…ево больше не было".

"Я-то тут при чем? Их [власть] спроси. Молодежи я говорю: "Не занимайтесь злом". Но там [во власти] не молодежь. То, что ты мне рассказываешь [об агрессии России против Украины], я впервые слышу. Я не знаю, я не интересуюсь. Нах…я забивать голову негативом осознанно?"

Об Украине

"Это все просто одна сплошная какая-то столица кайфа, реально. Вот честно: в Украине мне нравится намного больше, чем в Рашке, в плане людей. То, что люди у вас добрые, душевные, без агрессии… Я не знаю, как это получилось".

"В России людей – не вот их [показывает наверх, имея в виду власть], а людей! – всю жизнь еб...ли и еб...т до сих пор. У вас, видимо, такого нет. Но у вас люди все такие добрые. Вот как раз "Новый мерин", мой клип, который вы...бал все, сняли украинцы".

"Мне страшно ехать в Украину. Есть у вас просто человечек, который в прямом эфире зарезал другого человека и не сел в тюрьму. И вот этот человек выкладывает себе на страницу мою фотографию и говорит: "В следующий раз, когда он приедет, – встречайте его". Поэтому мне страшно".

В день выхода интервью на YouTube-канале "В гостях у Гордона" Morgenshtern женился на своей девушке Диларе Зинатуллиной. Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

О попытке отравления российских оппозиционеров

"Как к этому отношусь? Ну раз это произошло, значит, так и должно быть. А почему мне страшно должно быть?"

"Нах…й люди поднимают голос [против правящего в РФ режима]? Не нравится что-то? Так съ...бывайтесь отсюда!"

"Кто в адекватном уме будет п…здеть на тех, кто тебя может убить. Ты будешь киллеру говорить: "Ты дурак! Я твою мать еб…л"? Вопросы к тем, кто п…здит".

О деньгах

"Свой первый миллион долларов заработал в 22 года. Ощущения? Разрывает изнутри, нах…й: я долларовый миллионер!"

"Мое выступление на корпоративе стоит €60 тыс. минимум".

"Самая дорогая реклама со мной стоила чуть больше $1 млн".

"Я посмотрел и ох…ел! За вот этот год я сделал $7,5 млн. За год! Знаешь, отчего ох…ел? А где они, бл…дь?!".

"Богатый ли я? Я как минимум не смотрю на ценники".

О родителях

"Morgenshtern – мамина фамилия, она еврейка Марина Моргенштерн, дедушка у нас – Юрий Моргенштерн. Взял фамилию мамину, чтобы продолжать род".

"Батя – отличный. Я его раз пять в жизни видел. Несмотря на это, я знаю, что он меня любил. Ох…енный мужик! Спасибо за гениальные гены, бл…дь!"

"У папы было несколько семей. Хочу узнать, сколько у меня братьев и сестер по отцу".

"Мой отец умер от цирроза печени на почве депрессии".

"Моя мама – милфа! Выглядит супер! Если бы я не знал, что это моя мама, выеб…л бы ее. Такая сучка!"

О себе и своем творчестве

"Я с 11 лет пытался стать звездой, и только в 18–19 начало получаться. Я щупал хайп п...здец сколько".

"Если бы Пушкин жил в наше время, он бы сказал обо мне: "Красава, гений".

"Когда публика скандирует мне "Пошел на х...й!", я чувствую бесконечное счастье".

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