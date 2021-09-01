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Morgenshtern, Ани Лорак с Сергеем Лазаревым и Человек-паук. Топ-9 самых популярных видео украинского YouTube

 
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Лидирует по числу просмотров в украинском YouTubeроссийский рэпер Morgenshtern, клип которого набрал больше 6,6 млн просмотров
Лидирует по числу просмотров в украинском YouTubeроссийский рэпер Morgenshtern, клип которого набрал больше 6,6 млн просмотров
Скриншот: YouTube.com

"ГОРДОН" представляет краткий обзор видео, которые за последние несколько дней набрали сотни тысяч или миллионы просмотров и стали самыми популярными в украинском сегменте YouTube.

Музыка

На третьем месте расположились молодые российские исполнители Асия и (Юрий Николаенко) с новой работой – песней "Останься". Клип набрал больше 850 тыс. просмотров.

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Видео: Асия / YouTube

На второй строке рейтинга – выступление на конкурсе "Новая волна" в Сочи украинской певицы, работающей с 2014 года в РФ, Ани Лорак и российского певца Сергея Лазарева. Они исполнили песню "Не отпускай", которая уже набрала больше 970 тыс. просмотров. Эта же композиция, точнее – ее аудиоверсия, в том же рейтинге находится и на седьмом месте. Его на своем YouTube-канале выложила Ани Лорак, результат – почти 560 тыс. просмотров.

ВИДЕО
Видео: Сергей Лазарев / YouTube

Возглавляет музыкальный рейтинг российский 31-летний рэпер Мот (настоящее имя Матвей Мельников) и его новый трек "Август – это ты". На данный момент видео набрало больше 1,12 млн просмотров.

ВИДЕО
Видео: MOT / YouTube

В рейтинге есть и украинские исполнители. На шестом месте расположился рэпер ЯрмаК и его новая композиция "Потрібен живим". (почти 558 тыс. просмотров). На восьмом месте стоит Dzidzio (Михаил Хома) с народной песней "Стоїть гора високая" (около 382 тыс. просмотров).

ВИДЕО
Видео: DZIDZIO / YouTube

Кино

Третью строку рейтинга занимает трейлер к новому блокбастеру "Вечные" режиссера Хлои Чжао. В центре сюжета – группа бессмертных героев, вынужденных выйти из тени и объединиться против старейших врагов человечества – девиантов. В ролях Сальма Хайек, Анджелина Джоли, Ричард Мэдден и другие. У трейлера уже больше 1,5 млн просмотров, премьера фильма – в ноябре.

ВИДЕО
Видео: MARVEL Россия / YouTube

На втором месте – видео с названием "Топ-15 лучших фильмов осени 2021", в котором собраны трейлеры ближайших осенних премьер на большом экране – от фантастического фильма Дюна", премьера которого запланирована на середину сентября, до драмы "Дом Гуччи", который можно будет увидеть в конце ноября.

ВИДЕО
Видео: В Рейтинге / YouTube

Возглавляет кинорейтинг трейлер к очередной серии о Человеке-пауке. Автор картины – Том Холланд, премьера запланирована на середину декабря. Трейлер набрал свыше 6,6 млн просмотров.

ВИДЕО
Видео: SonyPicturesRU / YouTube

Сейчас

На третьем месте – видео одесского активиста Сергея Стерненко под названием "В Киеве на параде была российская пропагандистка, которая испугалась украинцев и врала о нас". Видео набрало почти 345 тыс. просмотров.

ВИДЕО
Видео: STERNENKO / YouTube

Вторую строку рейтинга занимает видео с названием "1 минута vs 1 час vs 1 день шаурма" украинского фудблогера Vanzai (Иван Зайченко). В ролике кулинар показывает три способа приготовления лаваша, внутри которого завернуты овощи с мясом. Ролик набрал больше 2,86 млн.

ВИДЕО
Видео: vanzai / YouTube

На первом месте в этом разделе – российский рэпер Morgenshtern с новым клипом Dinero. Видеоработа собрала больше 6,6 млн просмотров

ВИДЕО
Видео: MORGENSHTERN / YouTube
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