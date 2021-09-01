Morgenshtern: Когда публика скандирует мне "Пошел на х...й!", я чувствую бесконечное счастье

Morgenshtern: Я типа – бл...дь, чуваки, да пошли вы на х...й, реально! А вот все не идут, бл...дь. Ну ничего, поможем. Довезем Фото: morgen_shtern / Instagram

Гордон отметил, что в YouTube есть несколько видео, где публика на концертах хором скандирует певцу: "Пошел на х...й", а он постоянно отвечает, что это неуважение к серьезному артисту. Журналист спросил, за что слушатели посылают рэпера и что он при этом чувствует.

"Чувствую счастье, на х...й. Бесконечное, реально", – ответил Morgenshtern.

Он пояснил, что они посылают исполнителя потому, что он сам постоянно так к ним обращается и посылает их матом.

"Я типа – бл...дь, чуваки, да пошли вы на х...й, реально! На х...й идите, бл...дь! Свои слушатели, фанаты мои... А вот все не идут, бл...дь. Ну ничего, поможем. Довезем", – прокомментировал рэпер.

Шоумен отметил, что первое время, когда слушатели начинали в ответ хором посылать его, он говорил им "спасибо".

"А потом уже это стало скучно и я начал актера [изображать], типа да вы чо, да я сейчас со сцены уйду, ну-ка заткнулись, это неуважение к артисту, бл...дь (смеется). А они все понимают", – подчеркнул Morgenshtern.

Смотрите полное видеоинтервью с Morgenshtern на YouTube-канале "В гостях у Гордона".

ВИДЕО

Видео: В гостях у Гордона / YouTube