Morgenshtern: Когда публика скандирует мне "Пошел на х...й!", я чувствую бесконечное счастье

Гордон отметил, что в YouTube есть несколько видео, где публика на концертах хором скандирует певцу: "Пошел на х...й", а он постоянно отвечает, что это неуважение к серьезному артисту. Журналист спросил, за что слушатели посылают рэпера и что он при этом чувствует.
"Чувствую счастье, на х...й. Бесконечное, реально", – ответил Morgenshtern.
Он пояснил, что они посылают исполнителя потому, что он сам постоянно так к ним обращается и посылает их матом.
"Я типа – бл...дь, чуваки, да пошли вы на х...й, реально! На х...й идите, бл...дь! Свои слушатели, фанаты мои... А вот все не идут, бл...дь. Ну ничего, поможем. Довезем", – прокомментировал рэпер.
Шоумен отметил, что первое время, когда слушатели начинали в ответ хором посылать его, он говорил им "спасибо".
"А потом уже это стало скучно и я начал актера [изображать], типа да вы чо, да я сейчас со сцены уйду, ну-ка заткнулись, это неуважение к артисту, бл...дь (смеется). А они все понимают", – подчеркнул Morgenshtern.
Смотрите полное видеоинтервью с Morgenshtern на YouTube-канале "В гостях у Гордона".
Алишер Моргенштерн (при рождении – Валеев) родился в 1998 году в российской Уфе. С детства увлекался музыкой.
Известность пришла к Morgenshtern в 2018 году, тогда он записывал пародии на популярных музыкальных исполнителей и выкладывал в YouTube (проект назывался "#ИзиРеп").
В феврале 2018 года Morgenshtern выпустил дебютный мини-альбом Hate Me. Всего с 2018 года вышло пять альбомов с творчеством рэпера.
На сегодняшний день на YouTube-канал музыканта подписано 11,2 млн человек. Самое популярное видео на канале – клип на песню Cadillac, его просмотрели 128 млн раз.
По итогам 2020 года три видео с Morgenshtern – интервью рэпера российскому журналисту Юрию Дудю и клипы Cadillac и El Problema – вошли в топ самых просматриваемых роликов в украинском сегменте YouTube.
В 2021 году с состоянием $7,4 млн музыкант занял вторую строчку в рейтинге Forbes "50 самых успешных звезд России" (место в рейтинге зависело не только от доходов звезд, но и от их популярности – упоминаний в СМИ и соцсетях, запросов в поисковиках и количества подписчиков в Instagram и YouTube).
Morgenshtern запрещен въезд в Украину. Он включен в список лиц, угрожающих национальной безопасности Украины. В СБУ объяснили, что причиной такого решения стали пропаганда наркотиков, насилия и жестокости. Morgenshtern подал иск в суд, требуя исключить его из списка персон нон грата в Украине.